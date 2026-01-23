وزير الخارجية الإماراتي ونظيره المصري يبحثان التطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وناقش الجانبان المستجدات في قطاع غزة وتطورات “مجلس السلام”، إضافة إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، بحسب “وام”.

كما استعرضا الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.