وزير الخزانة الأميركي يدافع عن “عدم يقين استراتيجي” أحدثته تعرفات ترامب

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دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية والتي تسببت باضطراب الأسواق العالمية، واصفا إياها بأنها وسيلة لخلق “حالة من عدم اليقين الاستراتيجي” تمنح واشنطن الغلبة.

ويتواجه أكبر اقتصادين في العالم منذ أشعل ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسوما جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وردّت الصين على الولايات المتحدة بالمثل ممّا رفع نسبة الرسوم الأميركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145% والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأميركة إلى 125%.

وأمام عشرات الدول مهلة 90 يوما تنتهي في تموز/يوليو للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن وتجنب فرض تعرفات أعلى خاصة بكل دولة.

وقال بيسنت لبرنامج “هذا الأسبوع” على قناة “ايه بي سي” إنه “في نظرية الألعاب، يسمى هذا الأمر عدم اليقين الاستراتيجي، لذلك لن تخبر الطرف الآخر في المفاوضات إلى أين ستنتهي الأمور”.

وأضاف وزير الخزانة “لا أحد أفضل من الرئيس ترامب في خلق هذا النوع من النفوذ”.

واعتبر بيسنت أن ترامب “لجأ الى الرسوم الجمركية الباهظة، وهذه هي العصا. هذا هو المكان الذي يمكن أن تصل إليه. أما الجزرة فهي: تعالوا إلينا، أزيلوا رسومكم الجمركية، أزيلوا الحواجز التجارية غير الجمركية، توقفوا عن دعم العمل ورأس المال وعندها يمكننا التحدث”.

وكان ترامب أكد أن هناك العديد من الصفقات على الطاولة، إلا أن التفاصيل في هذا الشأن كانت ضئيلة.

وعندما طلب منه توضيح ذلك تهرب بيسنت، مكتفيا بالقول إن بعض المفاوضات “تسير على ما يرام، خصوصا مع الدول الآسيوية”.

شت/شي/ب ق