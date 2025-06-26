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وزير الدفاع الأمريكي: لم ترد إليَ معلومات عن نقل إيران لليورانيوم

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من إدريس علي وفيل ستيوارت وسوزان هيفي

واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الخميس إنه لم ترد إليه معلومات مخابرات عن أن إيران نقلت أيا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني مطلع الأسبوع.

وأضاف “لم يرد إلي في إطار معلومات المخابرات التي اطلعت عليها ما يفيد بأن أشياء لم تكن في المكان المفترض وجودها فيه، سواء تم نقلها أم لا”.

وقال العديد من الخبراء بعد الهجمات إن إيران ربما نقلت مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة من منشأة فوردو قبل الهجوم عليها صباح الأحد، وربما تخفيه مع مكونات نووية أخرى في مواقع غير معروفة لإسرائيل والولايات المتحدة ومفتشي الأمم المتحدة.

وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز “نشاطا غير معتاد” في فوردو يومي الخميس والجمعة ووجود عدد كبير من المركبات تنتظر أمام مدخل المنشأة. وقال مصدر إيراني كبير لرويترز يوم الأحد إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمئة، الذي يقارب الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، نقل إلى موقع لم يُكشف عنه قبل الهجوم الأمريكي.

وجاءت تعليقات هيجسيث التي نفى فيها تلك المزاعم في مؤتمر صحفي اتهم خلاله وسائل الإعلام بالتقليل من نجاح الهجمات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني، وذلك عقب تقييم مبدئي مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يشير إلى أن الهجمات قد تعطل إيران بضعة أشهر فقط.

وقال هيجسيث إن ذلك التقييم غير موثوق، وأشار إلى تصريحات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف، قائلا إن معلومات المخابرات تظهر أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء الضربات الأمريكية وأن إعادة تشييده ستستغرق سنوات.

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