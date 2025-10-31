وزير الدفاع الصيني يدعو نظيره الأميركي الى إرساء “ثقة” متبادلة

أبلغ وزير الدفاع الصيني دونغ جون نظيره الأميركي بيت هيغسيث بضرورة أن يرسي البلدان “ثقة” متبادلة، وذلك خلال مباحثات أجرياها في ماليزيا الجمعة.

وأوردت وزارة الدفاع الصينية في بيان عن اللقاء أن دونغ قال لهيغسيث إن على الطرفين أن “يعززا الثقة ويبددا عدم اليقين”، داعيا الى أن “يستكشف الجيشان السبيل الصحيح للتفاهم”، وذلك غداة قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، أكد دونغ أنّ “توحيد” الصين القارية وتايوان يسير وفق “مجرى التاريخ الحتمي”، وحثّ واشنطن على “اتخاذ موقف واضح ضد استقلال تايوان”، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف أنّه “يتعين على الولايات المتحدة أن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان”.

والتقى الوزيران على هامش اجتماع وزراء الدفاع من بلدان رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وكان الرئيس الصيني التقى نظيره الأميركي الخميس في ظل توترات تجارية واستراتيجية. وأكد ترامب أن قضية تايوان التي تشكّل موضع خلاف بين واشنطن وبكين منذ عقود، لم تُناقش.

