وزير المالية الإسرائيلي: سنخفض الضرائب ما لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة

القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إنه يعتزم خفض الضرائب ما لم يشرع البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف سموتريتش في اجتماع مع رئاسة قطاع الأعمال إنه يسعى إلى “تخفيف الضغط على الاقتصاد” الذي تضرر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عامين على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال سموتريتش في مقطع مصور اطلعت عليه رويترز “كان على محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن يخفض أسعار الفائدة قبل ستة أشهر. إذا لم يخفض المحافظ أسعار الفائدة، فسأخفض الضرائب”.

وردا على ذلك، قال بنك إسرائيل إن المحافظ وصانعي السياسات اتخذوا القرارات بناء على معايير مهنية بحتة.

وقال البنك المركزي “ارتفاع التضخم يضر بالأساس بالشرائح الأضعف في المجتمع، وكبح جماحه أمر ضروري لنشاط اقتصادي سليم”.

ودائما ما انتقد يارون زيادة الإنفاق لتمويل الحرب والتي لم تقابلها تخفيضات كافية في الميزانية وزيادات في الضرائب لمنع ارتفاع عجز الميزانية وزيادة الدين العام.

