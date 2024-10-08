وزير خارجية بريطانيا يزور البحرين والأردن سيعا لخفض التصعيد بالمنطقة

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لندن (رويترز) – من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الأسبوع مع زعماء البحرين والأردن في إطار جهود دبلوماسية غربية لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن لامي سيصل إلى المنطقة يوم الأربعاء “للتأكيد على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين للضغط من أجل ضبط النفس وسيطالب إيران ووكلائها بوقف هجماتهم”.

وأثار الصراع المتصاعد مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا.

وتتمتع بريطانيا بعلاقات دفاعية ودبلوماسية قديمة مع كل من الأردن والبحرين، وتتطلع إلى استخدام تلك العلاقات لمنع الوضع من زعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة المنتجة للنفط على نطاق أوسع.

وقال لامي في بيان صادر عن وزارة الخارجية “الوضع خطير للغاية والمزيد من التصعيد أو سوء التقدير في المنطقة ليس في مصلحة أحد”.

وأضاف “يجب علينا ألا نتردد في هذه الفترة الحرجة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المزيد من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بشن سلسلة متصاعدة من الضربات الإسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان. وبدأ التوتر بالمنطقة قبل عام بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.