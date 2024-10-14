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وزير خارجية بريطانيا يشارك في اجتماع لنظرائه الأوروبيين للمرة الأولى منذ عامين

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ينضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الإثنين الى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى “منذ أكثر من عامين”، بحسب ما أعلنت وزارته، في وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الى إعادة تفعيل العلاقات مع دول القارة عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن لامي سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، يعقد في لوكسمبورغ الإثنين، سيتم خلاله بحث الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتأتي مشاركة لامي بدعوة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك في أعقاب زيارة أجراها ستارمر الى بروكسل مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وتعهد فيها العمل على علاقة “بنّاءة أكثر” مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من التكتل القاري في 2020.

وأكد لامي أن حكومة بلاده “عازمة على إعادة إطلاق علاقاتنا وتعزيز الروابط مع شركائنا الأوروبيين من أجل أن نصبح جميعا أكثر أمانا”، مشيرا الى أن “الزيارة هي فرصة للمملكة المتحدة للعودة الى الطاولة والبحث في أكثر المواضيع الضاغطة على الصعيد الدولي مع أقرب جيراننا ومواجهة التحديات الزلزالية التي نواجهها جميعا”.

ولفتت الخارجية البريطانية الى أن الحرب في أوكرانيا “هي خير مثال على الكيفية التي يمكن للتعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من خلالها أن يحقق تأثيرا ملموسا”، معددة على سبيل المثال العقوبات المشتركة على روسيا والتدريب المنسق للقوات الأوكرانية والعمل المشترك على الدعم الانساني.

جوب/كام/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية