وزير خارجية روسيا يبلغ نظيره الإماراتي بضرورة دعم محادثات السلام بين أمريكا وإيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 مايو أَيار (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإماراتي اليوم الجمعة بضرورة دعم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمنع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها لافروف مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن “الجانب الروسي أكد على ضرورة التركيز على دعم المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أن روسيا لا تريد “تعريض آفاق الاستقرار للخطر باستئناف الأعمال القتالية”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

