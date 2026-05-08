وسائل إعلام: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

دبي 8 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة، نقلا عن بيان للجيش، أن طهران احتجزت ناقلة النفط (أوشن كوي) في خليج عمان بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية

وأضافت أن الناقلة التي ترفع علم باربادوس تحمل نفطا إيرانيا و”كانت تحاول الإضرار بصادرات النفط وتعطيلها… من خلال استغلال الأوضاع الإقليمية”.

ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية، جرى سحب الناقلة الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ فبراير شباط إلى الساحل الجنوبي لإيران وتسليمها إلى السلطات القضائية.

وحدث ذلك بعد اشتباك بين القوات الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز، الرابط بين الخليج وخليج عمان.

وجعلت إيران الممر المائي الضيق في حكم المغلق تقريبا، بعد أن كان ممرا لنحو خُمس تدفقات النفط في العالم قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط .

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )