وصول طائرة يعتقد أنها تقل راكبا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى أمستردام

وصلت طائرة يُعتقد أنها تُقلّ راكبا مريضا من السفينة السياحية التي سٌجلت فيها إصابات بفيروس هانتا إلى أمستردام الخميس، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وذلك بعد عملية إجلاء طارئة من السفينة قبالة سواحل الرأس الأخضر.

وهبطت طائرة الإجلاء الطبي في مطار سخيبول الساعة 8,54 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وكانت شركة “أوشن وايد إكسبيديشنز” المشغلة للسفينة “إم في هونديوس” قد أعلنت أنه سيتم إجلاء راكب “حالته مستقرة” إلى هولندا.

ووصل راكبان آخران تم إجلاؤهما إلى أمستردام مساء الأربعاء. ونُقل أحدهما إلى مستشفى في مدينة لايدن بهولندا والآخر إلى ألمانيا.

وأكدت “أوشن وايد إكسبيديشنز” الخميس أن ما مجموعه 30 راكبا غادروا السفينة عقب توقفها في جزيرة سانت هيلينا البريطانية النائية.

وقالت في بيان “نزل 30 راكبا من السفينة “إم في هوندوس” في سانت هيلينا بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2026. وهذا العدد يشمل جثمان الراكب الذي توفي على متن السفينة في 11 نيسان/أبريل 2026. ولم يتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس هانتا إلا في 4 أيار/مايو”.

وأضافت أنه جرى التواصل مع جميع من غادروا السفينة.

وأفادت بإجلاء جميع الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس هانتا من السفينة.

وقالت “لا يوجد أي شخص تظهر عليه أعراض على متن السفينة”.

في السياق أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الهولندية لوكالة فرانس برس الخميس أن مضيفة طيران لدى خطوط “كي إل إم” أدخلت المستشفى في أمستردام لإجراء فحوص بعدما ظهرت عليها أعراض إصابة طفيفة.

وذكرت وسائل إعلام أن مضيفة الطيران كانت على اتصال بامرأة هولندية تم إنزالها من رحلة لخطوط “كي إل إم” وتوفيت لاحقا بسبب الفيروس في جنوب إفريقيا.

