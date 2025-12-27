وصول 30 طن مكملات علاجية ووقائية من مؤسسة صقر القاسمي الإماراتية إلى قطاع غزة
دخلت إلى قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، قافلة مساعدات مقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، محمّلة بشحنة من المساعدات العلاجية والوقائية المخصصة للطفل والمرأة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وكانت الشحنة قد وصلت إلى مدينة العريش في طائرة خاصة، حيث أشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي على استلامها وتخزينها وتجهيزها وفق إجراءات السلامة والفرز المعتمدة، قبل إدخالها القطاع بما يضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية.
وتضم المساعدات منتجات علاجية ووقائية لمعالجة سوء التغذية، معتمدة من منظمات دولية، وفي مقدّمها منظمة “اليونيسف”، وتشمل مركّبات غذائية طبيعية مدعّمة بالفيتامينات والمعادن الأساسية والأحماض الدهنية، بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت الوكالة أنّه تم تصنيع هذه المنتجات من مكونات تشمل الفول السوداني والحليب والسكريات والدهون، وفق معايير دقيقة تضمن أعلى درجات الفعالية في التعامل مع حالات سوء التغذية بمستوياتها المختلفة.
هت/الح