وفاة رئيس الوزراء الألباني الأسبق فاتوس نانو

afp_tickers

2دقائق

توفي في تيرانا الجمعة فاتوس نانو رئيس الوزراء الألباني الاشتراكي السابق وأحد أبرز الشخصيات اليسارية بعد سقوط الشيوعية، عن عمر ناهز 73 عاما، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

وُلد فاتوس نانو في تيرانا عام 1952، وهو ابن مدير سابق للتلفزيون الألباني، وبدأ مسيرته المهنية كخبير اقتصادي في معهد الدراسات الماركسية اللينينية عام 1978 خلال فترة حكم الزعيم الشيوعي أنور خوجة.

عمل أستاذا للاقتصاد السياسي في جامعة تيرانا في ظل النظام الاستبدادي، ثم توجه نحو اقتصاد السوق وأصبح لفترة وجيزة رئيسا لوزراء حكومة انتقالية بعد سقوط النظام في ربيع العام 1990.

انتُخب نانو في حزيران/يونيو 1992 رئيسا للحزب الاشتراكي الألباني، خليفة نظام الحزب الواحد الاستبدادي، والذي اعتمد سياسة اقتصادية ليبرالية.

حُكم عليه عام 1994 بالسجن 12 عاما، بتهمة اختلاس سبعة ملايين دولار من مساعدات إيطالية.

في العام 1997، انهار اقتصاد البلاد. وحذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مخاطر، لكن الحكومة آنذاك لم تتحرك. وتظاهر آلاف الألبان.

في 13 آذار/مارس، فُتحت أبواب السجن، وهرب فاتوس نانو، مع آلاف السجناء الآخرين، ثم استفاد من عفو عام.

وأعيد تعيين نانو رئيسا للوزراء بين حزيران/يونيو 1997 وتشرين الأول/أكتوبر 1998، ثم تولى المنصب مرة أخرى بين عامي 2002 و2005، قبل أن يضع نهاية لمسيرته السياسية ويسلم رئاسة الحزب الاشتراكي إلى رئيس الوزراء الحالي، إيدي راما.

بمو/س ح/خلص