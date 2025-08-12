وفد كردي التقى مسؤولين في دمشق بعد توتر بين الجانبين

afp_tickers

4دقائق

عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالا للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات وكالة فرانس برس الثلاثاء، في خطوة أعقبت اعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس.

وجاء اللقاء بعدما عقدت الإدارة الذاتية الكردية اجتماعا موسعا غير مسبوق في مدينة الحسكة الجمعة، ضمّ لأول مرة ممثلين عن الأقليتين الدرزية والعلوية اللتين طالتهما أعمال عنف على خلفية طائفية. وطالب المجتمعون في البيان الختامي بدستور “يؤسّس لدولة لا مركزية”.

وانتقدت دمشق اللقاء واعتبرته “تقويضا لمسار الحوار”، معلنة مقاطعة “أي اجتماعات مقررة في باريس” التي تقود مع واشنطن جهودا للوساطة بين الطرفين.

وقال المصدر الكردي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن اللقاء “عقد مساء الاثنين، بطلب من الحكومة السورية” بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية الهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحا أن “النقاشات تركزت على ايجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني” لتطبيقها.

وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، الى التأكيد على “استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية سورية وبإشراف دولي”. واتفق الطرفان على أن “لا مكان للخيار العسكري”.

وأكد مصدر حكومي سوري لفرانس برس انعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى.

وكان يفترض أن يلتقي الطرفان في باريس منتصف الشهر الحالي، بناء على اتفاق عقده وزيرا خارجية سوريا وفرنسا والمبعوث الأميركي الى دمشق، إثر لقاء في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس برعاية أميركية.

لكن الحكومة السورية أعلنت السبت أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، بعد مؤتمر الإدارة الذاتية الموسع الذي اعتبرته دمشق “ضربة” لجهود التفاوض الجارية.

وشكّل المؤتمر عمليا أول لقاء جامع ضم ممثلين عن مكونات سورية عدة معارِضة لتوجهات السلطة ورؤيتها للحكم.

وكان مقررا ان يبحث اجتماع باريس، وفق ما أعلن عبدي في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي آلية دمج قواته، البالغ عديدها مع قوى الأمن الداخلي قرابة مئة الف عنصر، في إطار وزارة الدفاع السورية.

ونصّ أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية”.

ورغم عقد جلسات تفاوض عدة، لكنه لم يتم تحقيق أي تقدّم.

وانتقدت الإدارة الذاتية دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق اللامركزية، الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.

ستر-لو/لار/ص ك