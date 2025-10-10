وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة وآلاف النازحين في طريق العودة لمنازلهم

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيّز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمّرته حرب استمرت عامين.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد عن بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق عدة احتلتها خلال الحرب.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12,00″، مضيفا أنه “منذ الساعة 12,00 (9,00 ت غ)، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعدادا لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن”.

وبالتزامن، بدأ آلاف الفلسطينين بالتوجّه من جنوب القطاع إلى شماله، في محاولة للعودة من مناطق نزحوا منها، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو لوكالة فرانس برس. ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية.

وعاد آخرون إلى أنقاض منازلهم في خان يونس جنوبا، وفق مشاهد بثّتها فرانس برس.

وقال أمير أبو عيادة (32 عاما) “نحن اليوم ذاهبون باتجاه بيوتنا لتنظيفها. رغم الدمار ورغم الحصار المتواجدين فيه ورغم الألم، ذاهبون إلى مناطقنا مليئين بالجروح ونحمد الله”.

وأضاف “نحن سعداء، عائدون رغم الدمار (…) وإن شاء الله يستمر الهدوء وتنتهي الحرب”.

أما أريج أبو سعادة (53 عاما) فقالت “والله أنا سعيدة بالهدنة والسلام مع أنني أم لشهيدين، ولد وبنت، حزينة عليهما لكن الهدنة أيضا لها فرحتها برجوعنا إلى ديارنا”.

– 72 ساعة –

وأعلن الجيش الإسرائيلي إعادة تموضع قواته في مناطق من القطاع المحاصر، محذّرا في الوقت نفسه من أن عددا من المناطق ما زال “في غاية الخطورة” بالنسبة للسكان المدنيين.

وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، لا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني محمد المغير “آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة”.

وأضاف “هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس (جنوب) باتجاه شرق المدينة”. وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته تستعد لإعادة التموضع في غزة.

وأكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف نقلا عن البنتاغون أن إسرائيل أنجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة، معتبرا أنه بذلك بدأت “فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن”.

عقب ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان أن الجيش سيبقي سيطرته على 53 % من القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية صعّدت خلال الأسابيع الأخيرة عملياتها العسكرية في مدينة غزة، وطلبت من السكان مغادرتها تمهيدا للسيطرة عليها بالكامل.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد موافقة طرفي النزاع، إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ في مصر بوساطة أميركية ومصرية وقطرية شاركت فيها ايضا تركيا.

وتنص المرحلة الأولى على وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحابات إسرائيلية.

وأعلن ترامب خطته في آخر أيلول/سبتمبر، ووافق عليها الطرفان. وتنص الخطة المكوّنة من 20 نقطة إلى جانب وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، على أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دون أن يكون لحماس أي دور في حكم القطاع.

– 20 رهينة أحياء –

وأعلن ترامب الخميس أنه يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأحد. وقال “سيعود الرهائن الاثنين أو الثلاثاء. سأكون هناك على الأرجح، آمل أن أكون هناك، نعتزم السفر الأحد”.

وأضاف أنه “سيحاول” أن يزور مصر عند “التوقيع الرسمي” على الاتفاق، وأنه وافق على إلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي في القدس، في تاريخ غير محدد.

وأقرّ المجلس الوزاري الأمني المصغّر الاتفاق الليلة الماضية، وأقرته الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو فجر الجمعة.

وقال نتانياهو الجمعة إن هناك 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى، معربا عن أمله الاحتفال بـ”يوم فرح وطني” الاثنين بعودة كافة الرهائن.

وأردف في كلمة مصوّرة إنه من بين 48 رهينة (47 خُطفوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل الحرب، وجندي قُتل عام 2014 وتحتفظ حركة حماس بجثمانه)، هناك 20 على قيد الحياة و28 قُتلوا، مؤكدا بذلك للمرة الأولى مقتل رهينتين (طالب نيبالي وجندي إسرائيلي) لم تكن السلطات الإسرائيلية أعلنت مقتلهما سابقا.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ بدء الحرب الى مقتل 67194 شخصا، وفق أرقام لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وقال مصدر في حماس لوكالة فرانس برس الخميس إنّ إسرائيل ستفرج عن 2000 معتقل في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع انسحابات “مجدولة زمنيا” ودخول للمساعدات الإنسانية الى القطاع.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة قائمة تضم أسماء 250 معتقلا فلسطينيا يُرتقب الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل، لا تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي تُعد رموزا للكفاح الفلسطيني المسلّح ضد إسرائيل والتي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.

وبعدما أكد كبير مفاوضي حماس خليل الحية الخميس إن الحركة تلقت ضمانات من الوسطاء والولايات المتحدة بأن الحرب انتهت تماما، ينتظر الآن التفاوض على المرحلة الثانية من خطة ترامب.

