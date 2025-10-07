وقف إطلاق نار “شامل” بين الأكراد والسلطات الانتقالية في سوريا بعد مواجهات في حلب

أعلنت دمشق الثلاثاء عن “وقف شامل لإطلاق النار” مع الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، عقب لقاء جمع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، غداة اشتباكات بين قوات حكومية وأخرى كردية في مدينة حلب أسفرت عن مقتل شخصين.

ويأتي إعلان وقف إطلاق النار بينما أخّرت خلافات كبيرة بين السلطات الانتقالية والإدارة الذاتية الكردية تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي، وتضمّن بنودا عدّة حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية.

وكتب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في منشور على إكس “التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا”.

وقال مصدر حكومي إن اللقاء بين عبدي وأبو قصرة جاء بعد لقاء عبدي مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم باراك وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، و”ناقش قضايا أمنية تتعلق باتفاق العاشر من آذار”.

وجاء الاجتماع غداة إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الاثنين عن لقاء جمعه مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي تخلّلته “محادثات هامة” بحضور كوبر في شمال شرق سوريا.

وقال عبدي من جهته إنهم ناقشوا “عددا من القضايا التي تهدف إلى دعم التكامل السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، وخلق بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري، بالإضافة إلى ضمان استمرار الجهود لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة”.

ويسري في مدينة حلب الثلاثاء وقف لإطلاق النار أعلنت السلطات التوصل إليه فجرا عقب تصعيد بين قواتها وقوات كردية أسفر عن مقتل شخصين.

وبدأ التوتر ليل الاثنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات وزارة الدفاع نفّذت قصفا في المقابل تخلله استخدام طائرات مسيرة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية فجر الثلاثاء “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية”.

وقال مصدر أمني من السلطات السورية لوكالة فرانس برس “ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ما لم يُخرق من الجهة الأخرى، ونحن على استعداد لتنفيذ أوامر الإدارة العسكرية”.

وكان التلفزيون الرسمي أفاد فجرا بأن الاشتباكات توقّفت بعد إعلان وقف النار، بعدما تحدث عن تصعيد ليلا في الحيين أسفر عن مقتل عنصر أمن ومدني بقصف نسبه إلى القوات الكردية.

وتحدّث عن “نزوح عشرات” العائلات من الحيين “جراء استهداف قسد للمنطقة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون”.

– “نزوح أعداد كبيرة” –

وقال الموظف المتقاعد سنان رجب باشا (67 عاما) من سكان حي الشيخ مقصود “شعرنا بالخوف وقررنا صباح هذا اليوم مغادرة منزلنا في حي الشيخ مقصود باتجاه منزل أقاربنا وسط حلب”.

وأضاف لفرانس برس “أثناء خروجنا، لاحظنا نزوح اعداد كبيرة من العائلات من حي الشيخ مقصود والأشرفية والسريان الجديدة، شاهدناهم وتحدثنا معهم وبعضهم ليس لديه مكان يذهب إليه”.

ونفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان شنّ أيّ هجوم على قوات الأمن الحكومية، مشيرة إلى أنّ “ما يجري في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغّل بالدبابات”.

وقالت إن “الأهالي يدافعون عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيّين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار”.

وقال المرصد إن قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية نفذت “قصفا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الحيّين” اللذين تقطنهما غالبية كردية، وأنها استخدمت كذلك “طائرات مسيّرة انتحارية لاستهداف مواقع في عمق الشيخ مقصود، ما تسبّب في أضرار مادية كبيرة”.

وتسيطر قوات السلطات الانتقالية السورية على حلب منذ أطاحت فصائل معارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأوّل/ديسمبر 2024. الا أن قوات كردية محلية مرتبطة بقوات سوريا الديموقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش) تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، على الرّغم من أنّ “قسد” انسحبت رسميا من هذين الحيّين في نيسان/أبريل الماضي في إطار اتفاق أبرمته مع دمشق.

وبينما يطالب الأكراد بنظام لامركزي موسع يحافظ على قدر من استقلالية الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشمال شرق سوريا، تؤكد السلطات في دمشق رفضها الفدرالية.

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم في كانون الأول/ديسمبر، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات عديدة لها، على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع وأخيرا اختيار أعضاء مجلس الشعب الشهر الحالي الذي استثنت منه محافظات الرقة والحسكة والسويداء.

