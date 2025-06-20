وكالة: روسيا تصف احتمال استخدام أمريكا لأسلحة نووية تكتيكية في إيران بالكارثي

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله يوم الجمعة إن استخدام الولايات المتحدة المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على ما وصفها بتقارير إعلامية تتكهن بهذا الاحتمال. لكن تصريحاته التي نقلتها الوكالة لم تأت على ذكر أي وسيلة إعلامية معينة نشرت ذلك.

وذكرت صحيفة الجارديان أن ما قيل لمسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية هو أن استخدام القنابل التقليدية ضد منشأة تخصيب يورانيوم إيرانية تحت الأرض في فوردو لن يكون كافيا لتدميرها بالكامل وأن تدميرها سيتطلب هجمات أولية بقنابل تقليدية ثم إسقاط سلاح نووي تكتيكي من قاذفة بي-2.

لكن الصحيفة البريطانية قالت إن الرئيس دونالد ترامب لا يفكر في استخدام سلاح نووي تكتيكي لقصف فوردو ولم يتم طرح هذا الاحتمال من وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين في اجتماعات في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وقال ترامب يوم الخميس إن أي قرار بشأن تدخل أمريكي محتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيتخذ في غضون أسبوعين.

وأصدرت روسيا، التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران، تحذيرا قويا من مغبة التدخل العسكري الأمريكي إلى جانب إسرائيل.