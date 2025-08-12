وكالة: مقتل جندي في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في حلب

دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع أن جنديا سوريا قتل في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في محافظة حلب بشمال البلاد.

ونقلت الوكالة عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة “قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش”.

اتفقت قوات سوريا الديمقراطية في مارس آذار مع الحكومة التي يقودها الإسلاميون على الانضمام إلى مؤسسات الدولة في إطار جهود إعادة توحيد البلد الذي مزقته الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. وسعى الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على ربع مساحة سوريا، وهيئات الحكم الكردية الإقليمية لإعادة الاندماج مع دمشق.

لكن الاتفاق لم يوضح كيف ستندمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إن مقاتليها يجب أن ينضموا في شكل كتلة واحدة، بينما تريد دمشق أن ينضموا كأفراد.

وقالت وزارة الدفاع يوم‭ ‬الثلاثاء، حسبما أفادت الوكالة الرسمية، إنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بالاتفاق “والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة”.

وكان مصدر حكومي قد قال لوكالة سانا يوم السبت إن دمشق لن تشارك في اجتماعات من المزمع عقدها مع قوات سوريا الديمقراطية في باريس.

وتواجه آمال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في إعادة توحيد سوريا تحت إدارة حكومته التي يقودها الإسلاميون تعقيدات بسبب المزيج الطائفي والعرقي المتنوع في البلاد.

