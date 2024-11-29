وكالة: مقتل 4 مدنيين في هجوم على المدينة الجامعية بحلب

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن أربعة مدنيين، بينهم طالبان، قُتلوا يوم الجمعة في هجوم بقذائف أطلقتها “تنظيمات إرهابية” على المدينة الجامعية في مدينة حلب.

وشنت فصائل معارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما يوم الأربعاء اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب بشمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وقال الجيش السوري ومصادر من المعارضة إن طائرات حربية روسية وسورية قصفت في اليوم التالي شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة، بالقرب من الحدود مع تركيا في محاولة لصد هجوم استولت فيه المعارضة على أراض لأول مرة منذ سنوات.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس آذار 2020 عندما وافقت روسيا، التي تدعم الأسد، وتركيا، التي تدعم المعارضة، على وقف لإطلاق النار لإنهاء القتال الذي استمر سنوات وشرد ملايين السوريين المعارضين لحكم الرئيس بشار الأسد.