13 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي إثر توغله في جنوب سوريا

قتل 13 شخصا الجمعة بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا، وفق حصيلة رسمية، خلال عملية توغل نفذها الجيش الإسرائيلي، تعد الأكثر دموية منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام، ووصفتها دمشق بـ”جريمة حرب”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته إصابة ستة جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، في عمليات تبادل إطلاق النار خلال تنفيذه العملية التي أطلقها لتوقيف “مشتبه بهم”.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي عن “عدوان اسرائيلي” على قرية بيت جن الواقعة جنوب غرب دمشق على سفح جبل الشيخ، أسفر عن مقتل 13 شخصا، وفق حصيلة جديدة.

وكانت حصيلة سابقة للتلفزيون الرسمي افادت عن مقتل “عشرة شهداء بينهم نساء وأطفال”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أنه “تم نقل 11 إصابة إلى مشفى المواساة في دمشق و3 إصابات إلى مشفى قطنا في ريف دمشق، بعضهم بحاجة لعمليات جراحية”.

وفي مستشفى المواساة، شاهد مصورو فرانس برس عددا من الجرحى وهم يتلقون الاسعافات بينهم إياد طاهر الذي أصيب بشظية في عنقه.

وقال طاهر لفرانس برس وهو ممدد على السرير ويحيط به أفراد من عائلته، “كنا نائمين، واستيقظنا عند الساعة الثالثة فجرا على أصوات الرصاص”.

وأضاف “كان الجيش الإسرائيلي يملأ البلدة بالمدرعات والجنود، ثم انسحبوا وجاء الطيران وبدأ سقوط القذائف”، موضحا “قصفوا أكثر من منزل وقصفوا الجامع”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أن قواته نفذت “خلال ليل الخميس الجمعة .. عملية تهدف إلى توقيف مشتبه بهم ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية”، قال إنهم كانوا “ينشطون” في القرية “ويقومون بأنشطة إرهابية ضد مدنيين في دولة إسرائيل”.

وأفاد في بيان أن “العملية اُنجزت بالكامل وتم اعتقال جميع المطلوبين والقضاء على عدد من الارهابيين”، مشيرا الى إصابة ستة جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، في عمليات تبادل إطلاق النار.

والجماعة الإسلامية تنظيم ينشط في لبنان، وهو حليف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وسبق لاسرائيل أن استهدفت عددا من قادته خلال حربها الأخيرة مع حزب الله.

– اشتباكات –

وندّدت الخارجية السورية “بالعمل الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي” من خلال توغلها في بيت جن، ومن ثم “استهدافها بقصف وحشي متعمد”، معتبرة ذلك “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وحمّلت اسرائيل “المسؤولية الكاملة عن العدوان الخطير وما نجم عنه من ضحايا ودمار”، محذرة من أن “استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وبدأت عملية التوغل فجرا.

وقال مختار بيت جن عبد الرحمن الحمراوي لوكالة فرانس برس إن “جيش الاحتلال الاسرائيلي توغل الى بيت جن لاعتقال ثلاثة شبان من أبنائها، ما أدى الى اشتباكات مع السكان الذين حاولوا التصدي لعملية التوغل”.

وتابع أنه إثر ذلك “قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر مسيّرات وبالمدفعية” القرية، موقعة ضحايا.

وليست هذه المرة الأولى التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية الى البلدة وتعتقل شبانا منها.

ففي 12 حزيران/يونيو، اتهمت وزارة الداخلية السورية القوات الإسرائيلة بـ”اختطاف سبعة اشخاص”، من بيت جن، وقتل مدني “جراء اطلاق نار مباشر على الأهالي”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها “إلقاء القبض على عدد من مخربي منظمة حماس الإرهابية، كانوا يحاولون الترويج لمخططات إرهابية متعددة ضد مواطني دولة إسرائيل” وقواتها في سوريا.

وقال رضوان عثمان، أحد سكان القرية الذي نقل إلى المستشفى، “توغل الجيش الاسرائيلي عند صلاة الفجر. في المرة الماضية أخذوا سبعة شبان ولم يعيدوهم الينا. وهذه المرة عندما توغلوا لم يسكت الشباب”.

وأضاف “نحن لا نسكت على الضيم، نحن قاومنا بشار الأسد 14 عاما وسنقاوم الكيان الصهيوني. هذه أرضنا وهذه منازلنا. هم من يدخلون اليها عند الفجر ونحن نائمون آمنون”.

– نزوح –

ودفع التصعيد عشرات العائلات الى النزوح من القرية الواقعة على بعد اربعين كيلومترا من دمشق.

وبعيد إطاحة تحالف فصائل مسلّحة الحكم السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد نزاع استمر نحو 14 عاما، شنّت اسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كما أعلنت مرارا تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة “إرهابية” في الجنوب السوري. وفي موازاة ذلك، توغّلت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، ولا يزالان في حالة حرب رسميا منذ عقود. الا أنهما أجريا لقاءات عدة على مستوى وزاري في الأشهر الأخيرة برعاية أميركية.

وفي ايلول/سبتمبر، حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من نيويورك من خطر حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتوصّل بلاده وإسرائيل إلى اتفاق أمني، متهما إسرائيل بانها “تؤخّر المفاوضات وتواصل انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا”.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي القوات الإسرائيلية المنتشرة في الشريط العازل خارج المنطقة المحتلة من مرتفعات الجولان السورية، مشددا على أهمية وجودها فيه، في خطوة اعتبرتها دمشق “غير شرعية”.

