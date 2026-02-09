15 قتيلا جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

9 فبراير شباط (رويترز) – نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن المدير العام للدفاع المدني العماد عماد خريش أن عدد القتلى جراء انهيار مبنيين سكنيين في مدينة طرابلس ارتفع إلى 15 بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

وقال خريش إن فرق الإنقاذ أخرجت ثمانية أشخاص أحياء من تحت أنقاض المبنيين المنهارين في حي باب التبانة بشمال المدينة.

وكان مسؤولون قالوا أمس الأحد إن مبنيين متجاورين انهارا.

وقال عبد الحميد كريمة رئيس مجلس بلدية طرابلس إنه لا يمكنه تأكيد عدد من لا يزالون في عداد المفقودين. وذكر الدفاع المدني في وقت سابق أن المبنيين كان يقطنهما 22 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مسؤولين محليين أن عدة مبان سكنية قديمة انهارت في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية مما يسلط الضوء على تدهور البنية التحتية واستمرار حالة الإهمال.

وأوضح كريمة أن مسألة المباني غير الآمنة في طرابلس قائمة منذ فترة طويلة وسببها عوامل عديدة، منها مخالفات البناء، وأعوام من انعدام النظام، وضعف الإشراف، والافتقار إلى الصيانة الدورية، وأنها ترتبط جزئيا بقوانين تأجير المباني الصارمة التي لا تشجع المُلاك على الاستثمار في الإصلاحات.

وأضاف أن مباني كثيرة في المدينة عمرها بين 60 و70 عاما وتجاوزت عمرها الافتراضي دون الصيانة الأساسية، مما يزيد من مخاط الانهيار. وتابع أن المشكلة تفوق قدرة مجلس البلدية والسكان وحدهم، ودعا إلى تدخل الدولة مباشرة.

ومضى قائلا إن السلطات بدأت توفير مأوى مؤقت للأسر المتضررة، إن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تقدم إعانات سكنية لما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وذكر كريمة أن الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية تنسق فيما بينها لتوفير الدعم، وأن الهدف هو ضمان الحد الأدنى المقبول من الدعم للأسر المتضررة.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )