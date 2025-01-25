30 قتيلا بهجوم بمسيرة على مستشفى في دارفور (مصدر طبي)

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أسفر هجوم بمسيرة طال أحد آخر المستشفيات التي ما زالت في الخدمة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أفاد مصدر طبي السبت.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه لإجراءات انتقامية، إن قصف المستشفى السعودي مساء الجمعة “أدى الى مقتل 30 من المرضى والمرافقين وعشرات الجرحى ودمار في مبنى الحوادث” حيث قسم الطوارئ.

ولم يتضح بعد أي طرفي الحرب السودانية شن الهجوم.

ويخوض الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023 حربا ضد قوات الدعم السريع التي سيطرت على منطقة دارفور (غرب) بالكامل تقريبا.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ أيار/مايو لكنها لم تتمكن من السيطرة على المدينة حيث تتصدى لها مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش.

وذكر المصدر الطبي أن مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت المبنى ذاته “قبل عدة أسابيع”.

ويشهد قطاع الصحة في الفاشر هجمات متكررة وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” هذا الشهر إن المستشفى السعودي هو “المستشفى الوحيد العام القادر على إجراء العمليات الجراحية الذي ما زال صامدا”.

وتفيد أرقام رسمية بأن ما يصل إلى 80 في المئة من منشآت الرعاية الصحية في أنحاء البلاد خرجت عن الخدمة.

وأدت الحرب حتى الآن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى بينما نزح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

وفي المنطقة المحيطة بالفاشر، تسود المجاعة في ثلاثة مخيمات للنازحين هي زمزم وابو شوك والسلام. ويتوقع أن تتوسع رقعة المجاعة لتشمل خمس مناطق أخرى بما فيها المدينة نفسها بحلول أيار/مايو، بحسب تقييم تدعمه الأمم المتحدة.

بور-بها/لين/الح