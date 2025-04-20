5,23 تريليون درهم إجمالي تجارة الإمارات السلعية والخدمية مع العالم في 2024

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بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5,23 تريليون درهم (1,424 تريليون دولار) في 2024، مقارنة بـ 3,5 تريليون درهم (949 مليار دولار) في 2021، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الحكومية أنّ ذلك يعكس “الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية”.

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله “حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5,23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع وال13 عالمياً في صادرات الخدمات”.

وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1,424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3,5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.

وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024 منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30 بالمئة من إجمالي صادرات الخدمات، وصدرت سلعا بقيمة 2,2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق.

وتصدر الإمارات وحدها 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط، بحسب الوكالة.

هت/دص