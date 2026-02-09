53 مهاجرا قتلى أو مفقودين اثر غرق قارب قبالة ليبيا

afp_tickers

3دقائق

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين أن 53 شخصا لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، فيما نجت امرأتان.

وأفادت المنظمة بأن المركب انقلب شمال زوارة في ليبيا يوم الجمعة، في آخر كارثة من نوعها يتعرّض لها مهاجرون يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

وأضافت “لم يجر إنقاذ غير امرأتين نيجيريتين في عملية بحث وإنقاذ نفّذتها السلطات الليبية”، مضيفة بأن إحدى الناجيتين قالت إنها فقدت زوجها فيما قالت الأخرى إنها “خسرت طفليها الرضيعين في الكارثة”.

وذكرت المنظمة بأن فرقها قدّمت الرعاية الطبية الطارئة للناجيتين فور نزولهما من القارب.

وأفادت “بحسب شهادات الناجيتين، فإن القارب الذي كان يحمل مهاجرين ولاجئين من جنسيات إفريقية غادر من الزاوية في ليبيا عند حوالى الحادية عشرة مساء الخامس من شباط/فبراير. بعد حوالى ست ساعات، انقلب اثر تسرب المياه إليه”.

وأضافت بأنها “تنعى الأرواح التي فُقدت في حادث مميت آخر في الممر الأوسط في البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا بأن شبكات التهريب تستغل المهاجرين على طول الطريق من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا وتتربّح من طرق عبور خطيرة على متن قوارب متهالكة بينما تعرّض الناس إلى “انتهاكات شديدة”.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع الشبكات وتوفير مسارات آمنة ونظامية للهجرة لخفض المخاطر وإنقاذ حياة الناس.

وتخشى المنظمة الدولية للهجرة من أن يكون المئات قضوا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط في ظل ظروف جوية صعبة.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن بروكسل تحاول التعامل مع الأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية ودعم إقامة ممرات قانونية وآمنة ومنظمة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأفاد المتحدث فرانس برس بأن “هذه الأحداث المأساوية تؤكد مجددا على الحاجة إلى تكثيف الجهود المشتركة مع شركائنا، بما في ذلك ليبيا، لمنع هذا النوع من الرحلات الخطيرة ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين الإجرامية التي تعرّض حياة أشخاص إلى الخطر”.

وبين مطلع 2014 وأواخر 2025، قضى أكثر من 33 ألف مهاجر أو فُقد أثرهم في المتوسط، بحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وسجّلت المنظمة العام الماضي 1873 مهاجرا قضوا أو فقدوا في المتوسط، بينهم 1342 في الطريق الأوسط.

رجم/لين/ص ك