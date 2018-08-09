هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 03:23 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:23

كم تبلغ تكلفة طوابير السيارات والشاحنات الطويلة فوق الطرق السويسرية؟ والجواب: 1.9 مليار فرنك في عام 2015 لوحده وفقا للبيانات الرسمية التي نشرها المكتب الفدرالي للتنمية الإقليمية.



إهدارٌ للوقت وأضرارٌ تلحق بالمناخ والبيئة وحوادثُ مرورية واستهلاكٌ إضافي للطاقة.. هذا ما تتسبّب فيه طوابير المرور وتترتب عنه تكلفة مادية لا يُستهان بها. ووفقا للمكتب الفدرالي للتنمية الإقليميةرابط خارجي، سجّلت هذه التكاليف بين عامي 2010 و 2015 زيادة بحوالي 7% لترتفع من 1.8 إلى 1.9 مليار من الفرنكات.

في الواقع، يتشكل القسم الرئيسي من هذه التكلفة من عدد الساعات التي يقضيها أصحاب السيارات والعربات والشاحنات في الطوابير - وهي مضيعة للوقت تنعكس سلبا على الإقتصاد برمته – وهي تمثل 69% من المجموع.

في مقابل ذلك، تُعزى 24% من التكاليف (حوالي 450 مليون فرنك) إلى الحوادث، فيما تشكل النسبة المتبقية تكاليف ذات طابع بيئي ومناخي وطاقي.

في تقريره، أخذ المكتب الفدرالي للتنمية الإقليمية بعين الإعتبار أيضا التكاليف الناجمة عن ساعات الإنتظار المترتبة عن حركة المرور الكثيفة، والتي ارتفعت من 38 مليون فرنك في عام 2010 إلى 444 مليون فرنك في عام 2015.

إجمالاً، شهد العام الماضي تسجيل 25853 ساعة من الطوابير فوق الطرق الوطنية السويسريةرابط خارجي (وعلى الطرقات السريعة بالأساس). وكما يتضح من الرسم البياني المُصاحب، فقد كانت الزيادة المُسجّلة في السنوات الأخيرة هائلة، إلا أنه من الضروري تنسيبُها جزئيا. إذ يبدو أن جزءا مهما من هذه الزيادة يُعزى على الأرجح إلى التحسّن الذي طرأ على التقنيات المستخدمة في نظام الكشف عن سلاسة حركة المرور، كما ينوه المكتب الفدرالي للطرقات.



الساعات رسم بياني

أما على المستوى الأوروبي، فإن ترتيب سويسرا يأتي ضمن كوكبة الطليعة فيما يتعلق بالإزدحام المروري فوق الطرقات:

ساعات رسم بياني

tvsvizzera.it/RSI/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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