خصصت شركة سينجينتا للمواد الزراعية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها ملياري دولار (حوالي 1.97 مليار فرنك سويسري) على مدى خمس سنوات للحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية.
كما أعلنت الشركة، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الأرباح التي حققتها مقابل بيعها مُبيدات حشرية خطرة في الخارج، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري أنها ستعمل على خفض بصمة الكربون الخاصة بها بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.
وفي بيان صادر عن الشركةرابط خارجي، قال إيريك فايرفالد، رئيسها التنفيذي: "هذه ليست مجرد كلمات، هذا إجراء حقيقي من شأنه أن يحفز التركيز في سينجينتا لمساعدة المزارعين على معالجة تغيّر المناخ وخفض مساهمة القطاع في انبعاثات غازات الدفيئة في العالم".
في السياق، تخطط سينجينتا لتحقيق أهدافها من خلال تعاون مع منظمة "الحفاظ على الطبيعة" غير الربحية من أجل "تحديد واختبار ابتكارات وتكنولوجيا جديدة يُمكن أن تعود بالفائدة على المُزارعين وتُسهم في تحقيق نتائج بيئية إيجابية".
وقالت الشركة إن استثماراتها ستدعم أيضًا هدف الاستدامة الخاص بها من خلال تقديم "إنجازين تكنولوجيين على الأقل في السوق كل عام". ومن المقرر أن يتم التركيز بالأساس على صحة التربة وكفاءة التصرف في الموارد وحماية الموائل في المناطق الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت سينجينتا أنه سيتم الإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف سنوياً كما أن عملية مُراجعتها والتدقيق فيها ستُجرى بشكل مستقل.
يُشار إلى أن انبعاثات الشركة من ثاني أكسيد الكربون بلغت في عام 2018 حوالي 1585000 طن، أي بزيادة 5٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
swissinfo.ch/ك.ض