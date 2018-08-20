هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 04:33 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:33

متوسط عمر الإنجاب لدى النساء السويسريات يناهز 32 عاما. (Keystone)

أوصت هيئة استشارية حكومية باعتماد إجازة أبوة بدل إجازة أمومة أطول فترة من الإجازة الممنوحة حاليا للأولياء الجدد.

في دراسة نشرت يوم الإثنيْنرابط خارجي، أوصت لجنة التنسيق الفدرالية لشؤون الأسرةرابط خارجي بمنح إجازة ب 14 أسبوعا للأم وثمانية أسابيع للأب. وسيتم تقسيم الأسابيع الستة عشر المتبقية بين الزوجيْن، من دون إلزام باستنفاذها.

خلال هذه الإجازة يحصل المعنيان بالأمر، الأم والأب، على 80% من أصل راتباهما، كما يمكنهما أن يستنفذا حقهما في الإجازة في غضون ثلاث سنوات من ولادة الطفل.

ودافعت إليزابيث زيمب، التي أشرفت على انجاز هذا البحث، بقوة عن هذه الصيغة الأكثر سخاءً في مقابلة أجرتها معها صحيفة لوماتان ديمونش.

وقالت زيمب: "في الوقت الحالي، نصف بلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية تعتمد إجازة أمومة أو إجازة أبوة لمدة لا تقل عن 43 أسبوعا"، قبل أن تضيف: "وكل البلدان التي تبنت هذا النظام لم تتراجع عنه".

ويستند أعضاء اللجنة في التوصيات التي أصدروها إلى 140 دراسة علمية نشرت خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و2017.

ويحق للأمهات الجدد في سويسرا حاليا الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوع كحد أدنى، والحصول على 80% من أصل أجرهن.

+ المزيد حول إجازة الأمومة ورعاية الاطفال في سويسرا

هذا السخاء في مدة الإجازة ليس خاليا من الشروط.. فمثلا تحتاج المرأة إلى تأمين نفسها. قبل تسعة أشهر على الأقل من تاريخ الولادة، وتكون قد عملت طيلة خمسة أشهر على الأقل أثناء فترة الحمل.

كما يشترط أن يكون عقد العمل ساري المفعول في وقت الميلاد، وألا تكون الأم أثناء الميلاد بصدد المطالبة بإستحقاقات البطالة أو استحقاق المرض أو الحوادث أو العجز.

وليس لدى سويسرا إجازة أبوة قانونية.

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