هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 11:00 ص 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00

مستقبل مسارات الدراجات الهوائية والمنتجات الغذائية العادلة سيتقرر من خلال صناديق الاقتراع. (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

الناخبون السويسريون مدعوون اليوم 23 سبتمبر 2018 إلى التطلّع نحو المستقبل. فهم سيحددون، ومن خلال صناديق الإقتراع، مصير مبادرتيْن تتعلقان بالإنتاج المستدام للغذاء، ومشروع مضاد بشأن إدراج مسارات ركوب الدراجات في الدستور.

الأخلاق والإيكولوجيا والإستدامة... يقرّر السويسريون إذن هذا الاحد الإتجاه الذي يجب أن تسلكه السياسة الزراعة والتنقل في الكنفدرالية من خلال تأييد أو رفض المبادرات الشعبية الفدرالية الثلاثة: "السيادة الغذائية والإكتفاء الذاتي"، و"الأغذية العادلة"، و"مسارات الدراجات".

الإكتفاء الذاتي في المجال الغذائي

تعزيز الزراعة المحلية والمتنوعة والمستدامة اجتماعيا وبيئيا. هذا ما تهدف إلى تحقيقه المبادرة الشعبية "من أجل الاكتفاء الذاتي. الزراعة تهمّنا جميعا"رابط خارجي التي أطلقتها كل من نقابة المزارعين ( Uniterre)رابط خارجي والنقابة الأخرىرابط خارجي. وتقترح هذه المبادرة تغييرا جذريا في مجال السياسة الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلّي وتحسين ظروف عمل المزارعين، وحماية الأراضي الزراعية. كما تطالب بحظر الإستخدام الزراعي للكائنات المعدّلة وراثيا (GMOs).

يقول المؤيدون أن تضمين النص الذي يقترحونه في الدستور الفدرالي من شأنه أن يعزّز التجارة المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، ويضمن غذاءً صحّيا، ويطوّر الهياكل في المناطق الريفية. وفي المقابل، دعت الحكومة الفدرالية والبرلمان المواطنين إلى عدم التصويت لهذه المبادرة، لأنها برأيهما تقييدية للغاية، وتقوض القدرة التنافسية وتقتل الإبتكار في قطاع الزراعة الغذائية. فضلا عن كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد.

ورغم أن المبادرة كانت تحظى في البداية بدعم واسع من الرأي العام، فإنها قد فقدت نسبة من هذا التأييد مثلما يبيّن ذلك استطلاع للرأي أجراه معهد gfs لسبر الآراء ببرن بين 29 أغسطس و 5 سبتمبر 2018 لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (الشركة الأم ل swissinfo.ch) حيث عبّر 49% عن تأييدهم للنص المقترح مقابل 46% يعترضون عليه، و5% لم يحسموا أمرهم بعدُ.



مواد غذائية عادلة

مبادرة "من أجل غذاء صحّي ومنتج في ظروف عادلة وصديقة للبيئة"رابط خارجي التي أطلقها حزب الخضر، تطالب بتعديل الدستور لضمان قيام الكنفدرالية بتشجيع أغذية كافية، وذات جودة عالية، ومنتجة في ظروف تحترم كرامة العمال، والبيئة والحيوانات. والغرض هو تحديد المعايير التي يجب أن تنضبط إليها أيضا السلع المستوردة لتجنّب رؤية المواد الغذائية المحظور انتاجها في سويسرا، تباع رغم ذلك في الاسواق السويسرية مثال ذلك بيض الدجاج الذي يتم تربيته في البطاريات، والكبد الدهني.

من شأن هذه المبادرة، وفق مؤيديها، تشجيع المنتجات الموسمية المحلية، والحد من التبذير وتعزيز رفاهية الحيوانات. لكن الحكومة الفدراليةرابط خارجي والبرلمان يدعوان الناخبين إلى رفض المبادرة التي يعتبرونها غير مجدية ولا تضيف شيئا لأن الكنفدرالية ملتزمة بالفعل بتوفير أغذية آمنة ومستدامة. وهما يعتقدان أن اقرار هذا النص سيخلق تعارضا مع الإتفاقيات الدولية وينشأ عنه نظام تحكم مرهق ومكلف.

كذلك شهدت حماسة المواطنين لهذه المبادرة تراجعا في الأسابيع الاخيرة، وفقا للإستطلاع الأخير الذي أنجزه معهد gfs لسبر الآراء في برن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري: 53% لايزالون يؤيدون المبادرة مقابل 45% ينوون رفضها، و2% لم يحسموا أمرهم بعدُ.

مسارات الدراجات

الناخبون السويسريون مدعوون أيضا يوم الاحد 23 سبتمبر 2018 إلى أن يقرروا ما إذا كان سيتم تضمين مسارات الدراجات في الدستور الفدرالي أم لا، إلى جانب ممرات السيارات وممرات المشاة. والنص المعروض على الإقتراع هو مشروع مضادرابط خارجي لمبادرة "من أجل تعزيز مسارات الدراجات وممرات السيارات والمشاة"رابط خارجي، التي أطلقتها جمعية "أنصار الدراجات الهوائية" بهدف إجبار الكنفدرالية على سن قوانين تشجع المواطنين على ركوب الدراجات، لكن الحكومة الفدرالية وكذلك البرلمان اعتبرا المبادرة مقيّدة للغاية، لذلك أُجبرا على اقتراح مشروع مضاد. هذه النسخة المعدّلة أقنعت اصحاب المبادرة الأصلية لذلك سحبوا مبادرتهم في آخر المطاف، وحازت على تأييد واسع في البرلمان حيث لم يعترض عليها إلا نواب حزب الشعب (يمين متشدد).

وبمقتضى النص المعروض على التصويت، تطالب الحكومة والبرلمانرابط خارجي الناخبين بقبول هذه المبادرة المعدّلة وإعطاء الضوء الأخضر لتضمينها في الدستور بما يسمح للسلطات العامة بتعزيز ركوب الدراجات من خلال إنشاء مسارات آمنة وممهدّة بشكل جيّد. فالمؤيدون للمبادرةالمعدلة مقتنعون بأن الزيادة الكبيرة في عدد راكبي الدراجات سيسمح بتخفيف الاكتظاظ على مستوى الحركة المرورية والتقليل من ازدحام وسائل النقل العمومية، فضلا عن تقليل نسب التلوّث والضجيج. ويعترض حزب الشعب عن هذا النص، لأنه يعتقد أن هذا الأمر يجب أن يترك إلى الكانتونات والبلديات، وبرايه هو ليس من صلاحيات الكنفدرالية.

وتبدو غالبية من السكان مؤيدة لهذا المشروع المضاد. وأظهر الاستبيان الثاني المنجز لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن 69% من المستجوبة آرائهم يؤيدون هذا التعديل الدستوري، وأن نسبة المعارضين لا تتجاوز 25%، بينما يقول 6% إنهم لم يستقرّوا على رأي بعدُ.

في الكانتونات يصوت الناخبون في كانتون سانت -غالن على قانون معارض للبرقع، ويهدف إلى حظر كل شكل من أشكال إخفاء الوجه في الاماكن العامة. فإذا ما أيّد الناخبون هذه المبادرة، سوف تصبح سانت -غالن ثاني كانتون سويسري بعد التيتشينو يتبنى مثل هذا الحظر. أما كانتون غراوبوندن، فيصوّت سكانه على مبادرة شعبية تدعو إلى تدريس لغة أجنبية واحدة في المدارس الإبتدائية في هذه المقاطعة المستخدمة لثلاث لغات. وهذا يعني أن اللغة الإنجليزية لن يتم تدريسها إلا للتلاميذ المتحدثين باللغة الألمانية. في المقابل سوف تكون اللغة الالمانية هي اللغة الأجنبية الوحيدة التي تدرّس في المدارس الإبتدائية في المنطقتين المتكلمتيْن بالإيطالية والرومانشية (رغم أن الألمانية هي لغة وطنية في العديد من الكانتونات الاخرى)، وهذا يعني أيضا ان الطلاب المتحدثين بالألمانية لن يتعلموا بعد الآن الإيطالية والرومانشية في الوقت نفسه. نهاية الإطار التوضيحي

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مسارات الدراجات والغذاء العادل على قائمة التصويت ماري فويمييه 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00 الناخبون السويسريون مدعوون اليوم 23 سبتمبر 2018 إلى التطلّع نحو المستقبل. فهم سيحددون، ومن خلال صناديق الإقتراع، مصير مبادرتيْن تتعلقان بالإنتاج المستدام للغذاء، ومشروع مضاد بشأن إدراج مسارات ركوب الدراجات في الدستور. الأخلاق والإيكولوجيا والإستدامة... يقرّر السويسريون إذن هذا الاحد الإتجاه الذي يجب أن تسلكه السياسة الزراعة والتنقل في الكنفدرالية من خلال تأييد أو رفض المبادرات الشعبية الفدرالية الثلاثة: "السيادة الغذائية والإكتفاء الذاتي"، و"الأغذية العادلة"، و"مسارات الدراجات". الإكتفاء الذاتي في المجال الغذائي تعزيز الزراعة المحلية والمتنوعة والمستدامة اجتماعيا وبيئيا. هذا ما تهدف إلى تحقيقه المبادرة الشعبية "من أجل الاكتفاء الذاتي. الزراعة تهمّنا جميعا" التي أطلقتها كل من نقابة المزارعين ( Uniterre) والنقابة الأخرى. وتقترح هذه المبادرة تغييرا جذريا في مجال السياسة الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلّي وتحسين ظروف عمل المزارعين، وحماية الأراضي الزراعية. كما تطالب بحظر الإستخدام الزراعي للكائنات المعدّلة وراثيا (GMOs). يقول المؤيدون أن تضمين النص الذي يقترحونه في الدستور الفدرالي من شأنه أن يعزّز التجارة المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، ويضمن غذاءً صحّيا، ويطوّر الهياكل في المناطق الريفية. وفي المقابل، دعت الحكومة الفدرالية والبرلمان المواطنين إلى عدم التصويت لهذه المبادرة، لأنها برأيهما تقييدية للغاية، وتقوض القدرة التنافسية وتقتل الإبتكار في قطاع الزراعة الغذائية. فضلا عن كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد. ورغم أن المبادرة كانت تحظى في البداية بدعم واسع من الرأي العام، فإنها قد فقدت نسبة من هذا التأييد مثلما يبيّن ذلك استطلاع للرأي أجراه معهد gfs لسبر الآراء ببرن بين 29 أغسطس و 5 سبتمبر 2018 لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (الشركة الأم ل swissinfo.ch) حيث عبّر 49% عن تأييدهم للنص المقترح مقابل 46% يعترضون عليه، و5% لم يحسموا أمرهم بعدُ. مواد غذائية عادلة مبادرة "من أجل غذاء صحّي ومنتج في ظروف عادلة وصديقة للبيئة" التي أطلقها حزب الخضر، تطالب بتعديل الدستور لضمان قيام الكنفدرالية بتشجيع أغذية كافية، وذات جودة عالية، ومنتجة في ظروف تحترم كرامة العمال، والبيئة والحيوانات. والغرض هو تحديد المعايير التي يجب أن تنضبط إليها أيضا السلع المستوردة لتجنّب رؤية المواد الغذائية المحظور انتاجها في سويسرا، تباع رغم ذلك في الاسواق السويسرية مثال ذلك بيض الدجاج الذي يتم تربيته في البطاريات، والكبد الدهني. من شأن هذه المبادرة، وفق مؤيديها، تشجيع المنتجات الموسمية المحلية، والحد من التبذير وتعزيز رفاهية الحيوانات. لكن الحكومة الفدرالية والبرلمان يدعوان الناخبين إلى رفض المبادرة التي يعتبرونها غير مجدية ولا تضيف شيئا لأن الكنفدرالية ملتزمة بالفعل بتوفير أغذية آمنة ومستدامة. وهما يعتقدان أن اقرار هذا النص سيخلق تعارضا مع الإتفاقيات الدولية وينشأ عنه نظام تحكم مرهق ومكلف. كذلك شهدت حماسة المواطنين لهذه المبادرة تراجعا في الأسابيع الاخيرة، وفقا للإستطلاع الأخير الذي أنجزه معهد gfs لسبر الآراء في برن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري: 53% لايزالون يؤيدون المبادرة مقابل 45% ينوون رفضها، و2% لم يحسموا أمرهم بعدُ. مسارات الدراجات الناخبون السويسريون مدعوون أيضا يوم الاحد 23 سبتمبر 2018 إلى أن يقرروا ما إذا كان سيتم تضمين مسارات الدراجات في الدستور الفدرالي أم لا، إلى جانب ممرات السيارات وممرات المشاة. والنص المعروض على الإقتراع هو مشروع مضاد لمبادرة "من أجل تعزيز مسارات الدراجات وممرات السيارات والمشاة"، التي أطلقتها جمعية "أنصار الدراجات الهوائية" بهدف إجبار الكنفدرالية على سن قوانين تشجع المواطنين على ركوب الدراجات، لكن الحكومة الفدرالية وكذلك البرلمان اعتبرا المبادرة مقيّدة للغاية، لذلك أُجبرا على اقتراح مشروع مضاد. هذه النسخة المعدّلة أقنعت اصحاب المبادرة الأصلية لذلك سحبوا مبادرتهم في آخر المطاف، وحازت على تأييد واسع في البرلمان حيث لم يعترض عليها إلا نواب حزب الشعب (يمين متشدد). وبمقتضى النص المعروض على التصويت، تطالب الحكومة والبرلمان الناخبين بقبول هذه المبادرة المعدّلة وإعطاء الضوء الأخضر لتضمينها في الدستور بما يسمح للسلطات العامة بتعزيز ركوب الدراجات من خلال إنشاء مسارات آمنة وممهدّة بشكل جيّد. فالمؤيدون للمبادرةالمعدلة مقتنعون بأن الزيادة الكبيرة في عدد راكبي الدراجات سيسمح بتخفيف الاكتظاظ على مستوى الحركة المرورية والتقليل من ازدحام وسائل النقل العمومية، فضلا عن تقليل نسب التلوّث والضجيج. ويعترض حزب الشعب عن هذا النص، لأنه يعتقد أن هذا الأمر يجب أن يترك إلى الكانتونات والبلديات، وبرايه هو ليس من صلاحيات الكنفدرالية. وتبدو غالبية من السكان مؤيدة لهذا المشروع المضاد. وأظهر الاستبيان الثاني المنجز لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن 69% من المستجوبة آرائهم يؤيدون هذا التعديل الدستوري، وأن نسبة المعارضين لا تتجاوز 25%، بينما يقول 6% إنهم لم يستقرّوا على رأي بعدُ. في الكانتونات يصوت الناخبون في كانتون سانت -غالن على قانون معارض للبرقع، ويهدف إلى حظر كل شكل من أشكال إخفاء الوجه في الاماكن العامة. فإذا ما أيّد الناخبون هذه المبادرة، سوف تصبح سانت -غالن ثاني كانتون سويسري بعد التيتشينو يتبنى مثل هذا الحظر. أما كانتون غراوبوندن، فيصوّت سكانه على مبادرة شعبية تدعو إلى تدريس لغة أجنبية واحدة في المدارس الإبتدائية في هذه المقاطعة المستخدمة لثلاث لغات. وهذا يعني أن اللغة الإنجليزية لن يتم تدريسها إلا للتلاميذ المتحدثين باللغة الألمانية. في المقابل سوف تكون اللغة الالمانية هي اللغة الأجنبية الوحيدة التي تدرّس في المدارس الإبتدائية في المنطقتين المتكلمتيْن بالإيطالية والرومانشية (رغم أن الألمانية هي لغة وطنية في العديد من الكانتونات الاخرى)، وهذا يعني أيضا ان الطلاب المتحدثين بالألمانية لن يتعلموا بعد الآن الإيطالية والرومانشية في الوقت نفسه.