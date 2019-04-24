هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 05:01 م

في عام 2018، أعلن كريدي سويس، ثاني أكبر مصرف في سويسرا عن تسجيل أول أرباح سنوية له منذ أربع سنوات.

(Keystone)

من المنتظر أن يتحصل العملاق المصرفي السويسري "كريدي سويس" على رخصة بنكية طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السويسرية AWPرابط خارجي، صرح وزير المالية السعودي يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري أنه سيتم إصدار الرخصة ذات الصلة لفائدة المصرف الكبير، إلا أن تقرير وكالة الأنباء المتخصصة في الشؤون المالية لم يذكر متى سيكون ذلك.

وقد سبق للمصرف أن تقدم منذ فترة بطلب للحصول على ترخيص بنكي كامل يسمح له بالنشاط في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وقال تيجان ثيام، أكبر مسؤول تنفيذي في كريدي سويس إنه سافر إلى البلاد شخصيا.

وكان ثيام قد ألغى مشاركته في مؤتمر للمستثمرين عُقد في السعودية الخريف الماضي، على غرار بعض كبار المسؤولين الإقتصاديين الآخرين بسبب الضجة التي أثارها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول. بتركيا.

Keystone-SDA/ك.ض

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