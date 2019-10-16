هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 05:00 م

من المتوقع أن يتم تشغيل أسطول طائرات ايرباص A220 يوم الخميس 17 أكتوبر، وفقًا للشركة السويسرية.

(Keystone/Gaetan Bally)

استأنفت اليوم شركة سويس الدولية للطيران رحلاتها بطائرات من طراز إيرباص A220 بعد توقف قصير لأسطولها يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بسبب مشكلة في أحد محركاتها.



وقد تم إعادة أول طائرة إلى الخدمة بعد بضع ساعات فقط من إعلان وقف الرحلات، ومن المتوقع أن تعود العمليات إلى طبيعتها يوم الخميس، حسبما ذكرت الشركة لوكالات الأنباء.

تخضع الآن جميع طائرات ايرباص ( A220) الـ 29 لتفتيش محركاتها بعد حادثة وقعت يوم الثلاثاء عندما تم تحويل رحلة سويسرية متجهة إلى جنيف إلى باريس على إثر مشكلة في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها من لندن.

وقد أجبر هذا الهبوط المؤقت لتلك الرحلة شركة سويسرابط خارجي على إلغاء مئة رحلة، مما أثر على عشرة آلاف مسافر.

تعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها فيما يتعلق بطائرات إيرباص A220 التابعة لشركة سويس للطيران في ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الشركة: "تأخذ شركة سويس للطيران هذه الحوادث على محمل الجد وهي على اتصال وثيق بالسلطات المسؤولة، ايرباص كندا والشركة المصنعة للمحرك برات آند ويتني".

أما شركة برات آند ويتني فقد قالت يوم الثلاثاء 15 أكتوبر إنها أوصت بإجراء فحوصات إضافية على المحركات التي تشغّل طائرات إيرباص A220 وبعض طائرات ركاب إمبراير E2 بعد حدوث بعض المشاكل حديثاً في محركاتها.



swissinfo.ch with Reuters/DPA/Keystone-ATS/ث.س

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