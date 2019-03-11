هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 03:07 م

قبل عام 1956 ، كانت السكك الحديدية السويسرية تعتمد تذاكر من الدرجة الثالثة والتي كانت تسمى "الدرجة الخشبية".

(Keystone / Str)

على الشركة الفدرالية للسكك الحديدية في سويسرا اعتماد تذاكر درجة ثالثة للمسافرين محدودي الإمكانات، هذا ما أوصى به تقرير تم إعداده بتكليف من المكتب الفدرالي للنقل.

وقال العدد الأسبوعي لصحيفة "نيو تسورخر أم سونتاغ" يوم الأحد إن تقريرا أعدته مجموعة من الخبراء المستقلين لفائدة الحكومة أوصى باعتماد "مقاعد من الدرجة الثالثة شبيهة بمقاعد الطائرات من حيث سعتها بأسعار مناسبة". وستصفّف هذه المقاعد المقترحة خمسة مقاعد في كل صف.



وطالبت الحكومة بإعداد هذه الدراسة بغرض التوصّل إلى حلول مستقبلية للحفاظ على القدرة التنافسية لسكك الحديد السويسرية مع الشركات التي توفّر تذاكر أقلّ تكلفة ومع المركبات الكهربائية.

وتوصّل التقرير إلى أن احتياجات العملاء كانت مختلفة ومتنوعة جدا، وأنه على شركات سكك الحديد تقديم عروض مناسبة لأكبر عدد ممكن من المسافرين.

ومع ذلك، اختلفت ردود الفعل تجاه مخرجات هذا التقرير، وقال أولي شتوكلبيرغر، مدير اتحاد النقل العمومي، إن مقترح الدرجة الثالثة لن يوفّر أي مدّخرات إضافية، وسيُعقّد على الأرجح عمل شركات النقل العمومي.

وتركّز هذه الشركات جهودها في الوقت الحالي على خفض أسعار التذاكر خارج أوقات الذروة، والحفاظ على السقف الحالي لأسعار التذاكر حتى عام 2020.

+السويسريون لايزالون أبطال أوروبا في استخدام القطارات

وحتى عام 1956، قدمت الشركة الفدرالية للسكك الحديدية، أكبر ناقل حديدي في سويسرا، تذاكر من ثلاث درجات: وكانت الدرجة الثالثة تسمى "الدرجة الخشبية"، إلى جانب الدرجة الثانية، والدرجة الأولي. ويجلس المسافرون من الدرجة الثالثة على كراسي مع تنجيد مخملي وأمامهم طاولات صغيرة، مصنوعة من خشب الكابُلي.

وأخبرت الشركة السويسرية للسكك الحديدية صحيفة "نيو تسوخر تسايتونغ"، عبر رسالة مكتوبة بأن اعتماد الدرجة الثالثة "ليس مطروحا في الوقت الحالي".

ومن غير الواضح بالضبط ما هي الخطوات التالية. فالمكتب الفدرالي للنقل يقول إنه أخذ علما بتوصيات التقرير، وإنه سيدمجها في مشاريعه واستراتيجياته المستقبلية.

ويعتبر قطاع النقل الحديدي في سويسرا، وكذلك خطوط الحافلات لمسافات طويلة والنقل المحلي من بين الأفضل في العالم. كما تسيّر الشركة الفدرالية للسكك الحديدية شبكة كبيرة من خطوط سكك الحديد، وتقوم بتنسيق برمجة رحلات الحافلات بما يضمن للمسافرين القدرة على الوصول إلى كل نقطة على خارطة سويسرا من دون عناء. ويقوم المواطن السويسري العادي بما معدّله 72 رحلة على متن القطار في السنة. وتشير البيانات المتداولة إلى أن السويسريين يستخدمون النقل الحديدي أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء اليابانيين.

NZZ am Sonntag/ع.ع

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