في تمام الساعة السادسة مساءً من أول يوم اثنين في شهر أبريل من كل عام، يتم إشعال النار في "رجل الثلوج" في ساحة Sechseläutenplatz في مدينة زيورخ. لكن رجل الثلوج هذا ليس بالعادي، فهو جزء من عادة سويسرية عريقة للتنبؤ بطقس الصيف. ووفق الأساطير المحلية، تدلل المدة التي يستغرقها انفجار رأس "رجل الثلوج" على مدى طول فصل الصيف ومستوى الحرارة فيه.
هذا العام، استغرقت عملية الإشتعال يوم الإثنين 8 أبريل الجاري 20 دقيقة و31 ثانية انفجر على إثرها رأس "رجل الثلوج" (أو Böögg باللهجة المحلية). ووفق العرف، كلما كان الإنفجار أسرع، كان الصيف أجمل، ما يعني أن صيف هذا العام سيكون سيئاً، حسبما يبدو.
العادة المسماة "زيكس لويتن" (Sechseläuten) لديها جذور مختلفة، فهي مرتبطة من ناحية بطقوس النار في موسم الربيع، حيث يحرق الأولاد دمى مصنوعة من القش في جميع أنحاء المدينة. من ناحية أخرى، اعتاد أعضاء النقابات تنظيم ساعات العمل عن طريق رنين الأجراس. ففي فصل الشتاء، كان الحرفيون والتجار يعملون حتى الساعة الخامسة مساءً وفي الصيف حتى الساعة السادسة مساءً.
وفي عام 1892، تم دمج هذه التقاليد وأصبح إحراق "رجل الثلوج" المحشو بالألعاب النارية جزءًا ثابتًا من الأعراف المحلية.
في تمام الساعة السادسة مساءً، يشتعل رجل الثلوج الموضوع فوق عرش يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. ويشارك في المسيرة حوالي 3500 عضو من جمعيات الحرفيين وهم يرتدون لباسا تقليديا، فيما يقوم فرسان يركبون الخيول بالدوران حول رجل الثلوج المحترق حتى ينفجر.
في ههذ المناسبة، عادة ما يتم الإستعانة بخبير لضمان صدور صوت فرقعة عند حصول الإنفجار. وهو في هذه الحالة لوكاس ماير، الذي يعمل في مجال تصميم التظاهرات وهو عضو في إحدى جمعيات الحرفيين في زيورخ ومسؤول عن تحضير "رجل الثلج" وعن كل الإستعدادات بالإعتماد على عدد من المساعدين.
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