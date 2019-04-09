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عادات زيوvخ رجل الثلوج يتنبأ بصيف سيء

Feuersbrunst mit Schneemann

في تمام الساعة السادسة مساءً من أول يوم اثنين في شهر أبريل من كل عام، يتم إشعال النار في "رجل الثلوج" في ساحة Sechseläutenplatz في مدينة زيورخ. لكن رجل الثلوج هذا ليس بالعادي، فهو جزء من عادة سويسرية عريقة للتنبؤ بطقس الصيف. ووفق الأساطير المحلية، تدلل المدة التي يستغرقها انفجار رأس "رجل الثلوج" على مدى طول فصل الصيف ومستوى الحرارة فيه.

هذا العام، استغرقت عملية الإشتعال يوم الإثنين 8 أبريل الجاري 20 دقيقة و31 ثانية انفجر على إثرها رأس "رجل الثلوج" (أو Böögg باللهجة المحلية). ووفق العرف، كلما كان الإنفجار أسرع، كان الصيف أجمل، ما يعني أن صيف هذا العام سيكون سيئاً، حسبما يبدو.

العادة المسماة "زيكس لويتن" (Sechseläuten) لديها جذور مختلفة، فهي مرتبطة من ناحية بطقوس النار في موسم الربيع، حيث يحرق الأولاد دمى مصنوعة من القش في جميع أنحاء المدينة. من ناحية أخرى، اعتاد أعضاء النقابات تنظيم ساعات العمل عن طريق رنين الأجراس. ففي فصل الشتاء، كان الحرفيون والتجار يعملون حتى الساعة الخامسة مساءً وفي الصيف حتى الساعة السادسة مساءً.

وفي عام 1892، تم دمج هذه التقاليد وأصبح إحراق "رجل الثلوج" المحشو بالألعاب النارية جزءًا ثابتًا من الأعراف المحلية.

في تمام الساعة السادسة مساءً، يشتعل رجل الثلوج الموضوع فوق عرش يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. ويشارك في المسيرة حوالي 3500 عضو من جمعيات الحرفيين وهم يرتدون لباسا تقليديا، فيما يقوم فرسان يركبون الخيول بالدوران حول رجل الثلوج المحترق حتى ينفجر.

في ههذ المناسبة، عادة ما يتم الإستعانة بخبير لضمان صدور صوت فرقعة عند حصول الإنفجار. وهو في هذه الحالة لوكاس ماير، الذي يعمل في مجال تصميم التظاهرات وهو عضو في إحدى جمعيات الحرفيين في زيورخ ومسؤول عن تحضير "رجل الثلج" وعن كل الإستعدادات بالإعتماد على عدد من المساعدين.

 لوكاس ماير وهو يبني رجل الثلج

لوكاس ماير وهو يبني رجل الثلوج. تدرب ماير على بناء رجل الثلوج لمدة سبع سنوات ليصنع بعدها أول دمية للمهرجان قبل أربعة أعوام.

(Keystone / Ennio Leanza)
يتكون رجل الثلج من حوالي 5000 حزمة من الخشب، ويبلغ طوله 3.40 مترًا ويزن 100 كيلو جرام.

يتكون رجل الثلوج من حوالي 5000 حزمة من الخشب، ويبلغ طوله 3.40 مترًا ويزن 100 كيلو جرام.

(Keystone / Ennio Leanza)
Kopf des Schneemannes

يبلغ محيط الرأس 1.80 متر ، وكبقية أجزاء الجسم ، فهو محشو بالألعاب النارية.

(Keystone / Ennio Leanza)
Fliege des Schneemannes

ربطة عنق رجل الثلوج  ترمز لضيف شرف المهرجان هذا العام، حيث حلت مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مدينة أجنبية.

(Keystone / Ennio Leanza)


(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي)

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