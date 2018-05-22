زيورخ 2016: سيبر في البناية الجديدة التي تُوفّر المأوى لحوالي 40 شخصا من المشرّدين.

18 سبتمبر 2013: سيبر يتلقى جائزة من طرف عمدة مدينة زيورخ تكريما له وللأعمال التي قام بها خلال حياته الطويلة.

يشرع في عملية بناء ملجإ جديد في زيورخ سنة 2011.

سيبر رفقة عدد من الشباب المعرّضين للإصابة بالإدمان على المخدّرات وهم يحرسون أزيد من 200 رأس ماعز في عام 2001.

يرتاح سيبر إلى الطبيعة، ومنها يستمدّ إلهامه. هنا، صورة التقطت له رفقة الحيوانات وهو يُمارس هواية الرسم.

سيبر في "قرية المساعدة الذاتية" الجديدة الخاصة بمدمني المخدّرات في بلدة "أوردورف" بكانتون زيورخ، سنة 1994.

كسياسي، كان سيبر حريصا دائما على إثارة قضية العدالة الإجتماعية، كما يظهر في هذه الصورة التي التقطت له في مجلس النواب سنة 1992.

سيبر في مأوى لأشخاص يعيشون على هامش المجتمع في عام 1988.

تظاهرة لحركة الشباب في زيورخ يوم 28 يونيو 1980، وقد شارك فيها سيبر مصحوبا بحمار. (Keystone)

مظاهرة في أحد شوارع زيورخ

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 11:12 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:12

على مدى عقود، عمل الرجل الذي رحل عن دنيا الناس يوم 19 مايو 2018 بدون انقطاع من أجل مساعدة الفقراء والمهمّشين، مدفوعا إلى ذلك بحلمه في رؤية عالم أكثر عدلا وتضامنا.

في بداية الستينات، حوّل سيبر - الذي احتفل يوم 24 فبراير 2017 بعيد ميلاده التسعين - غرفة محصّنة تحت الأرض إلى ملجإ للمشرّدين. وفي الثمانينات، شن حملة لا هوادة فيها ضد استهلاك المخدرات في زيورخ، ما مهّد الطريق له ليصبح عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) عن الحزب الإنجيلي طيلة أربعة أعوام (1991 - 1995).

في ذروة نشاطه، استغلّ سيبر لتحقيق برنامجه الإجتماعي ملاجئ، ومنازل، وأماكن لعقد الإجتماعات في أربعة كانتونات. وكان يوظّف 215 عاملا.

في نهاية عام 2004، هزّت فضيحة مالية "مؤسسة سيبر" المختصة في العمل الإجتماعي وهددتها بالإفلاس، ولكن تم إنقاذها بفضل التدخّل من طرف الدولة والكنيسة وبعض المتبرّعين. وفيما اضطرّ سيبر للإستقالة من رئاسة المؤسسة، إلا أنه ظل مجرّد رئيس فخري لها.

عاش إرنست سيبر مع زوجته وأطفاله الثمانية (أربعة منهم بالتبنّي) في كانتون زيورخ وتوفي فيها يوم 19 مايو 2018 عن عمر يناهز 91 عاماً.

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