"يجب علينا أن نتحرك بأسرع ما يمكن، ولكن بأكبر قدر من البطء الضروري". بلمسة من الفكاهة وقدر كبير من الفطنة التجارية، تم استغلال هذه الجملة التي قالها وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه بعد أن سرت على شبكة الإنترنت "سريان النار في الهشيم" بأساليب شتى. على سبيل المثال، قامت وكالة الاتصالات By The Way Studio ببلورة الفكرة، أما القمصان فقد تم إنتاجها بالاعتماد برنامج Go Print للطباعة. وفي نهاية المطاف، تم التبرع بعائدات المبيعات إلى "سلسلة السعادة" الخيرية التي أطلقت حملة وطنية لجمع التبرعات لفائدة ضحايا جائحة كوفيد - 19.



(Keystone / Alessandro Della Valle)