هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 08:00 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:00

تحتفل جمعية Surprise (أي "مفاجأة" بالعربية)، التي تنشر مجلة تذهب إيراداتها لمساعدة المتشردين، بعيد ميلادها العشرين. ومن أجل الإحتفال بهذا الحدث، أطلقت الجمعية جولات "متيقظة اجتماعياً" في العاصمة برن، رفقة مُرشدين عاشوا شخصياً تجربة التشرد والعيش بلا مأوى. (SRF / swissinfo.ch)

يُخبر روجيه مايير مجموعاته السياحية عن حياته ويقدم للمشاركين في الجولات نظرة من الداخل للمؤسسات التي ساعدته على البقاء على قيد الحياة في الشوارع، من خلال زيارة مطابخ الحساء والملاجئ والمتاجر الخيرية. وبالفعل، يتم تنظيم جولات رفقة مرشدين من هذا القبيل منذ فترة في زيورخ، بهدف مكافحة التحيّز والأفكار المُسبقة.

في السياق، قام فريق تابع للتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF، بجولة في مدينة برن رفقة روجيه، الذي عاش مُشرّدا بلا مأوى معظم حياته منذ هروبه من أب تبناه لكنه أساء معاملته. أما اليوم، وبفضل عمله كمرشد، فقد أصبح لديه سقف يستظل به لأول مرة في حياته. لكنه يقول إنه لم يخف أبدا من الشوارع، مضيفا "إنه المكان الوحيد الذي لا يُمكن أن يحدث فيه شيء بالنسبة لي. المكان الوحيد الذي أعرف فيه طريقي".

في الفترة الأخيرة، تحصلت جمعية "Surpriseرابط خارجي" على جائزة اجتماعية تبلغ قيمتها 50.000 فرنك من "هيئة المواطنين" لمدينة برن، وهي عبارة عن مؤسسة عامة. وللعلم، فإن تكلفة كل عدد من المجلة التي تُصدرها هذه المنظمة غير الحكومية كل أسبوعين تصل إلى 6 فرنكات، يحتفظ فريقها من الباعة (وهم من المشردين الذين لا مأوى لهم) بحوالي نصف قيمتها. في المقابل، لا تمثل هذه المجلة مصدر دخل للفقراء فحسب، بل تلعب دورا تثقيفيا أيضا، من خلال ما يُنشر فيها من مقالات تتناول العديد من القضايا الإجتماعية.

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