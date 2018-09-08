مجموعة من الشابات يقفن بجوار محلات المراهنات وتظهر على وجوههن البهجة لما حقّقنه من ربح.

مباشرة بعد نهاية سباق "عبر البلاد" في خرفة الملابس، ينتظر الفرسان بفارغ الصبر نتائج سباقهم التي ستعرض على الشاشة هناك. في الوسط إلى الخلف يقف يورغ لانغمايار، الفائز في سباق الرمل الأبيض.

جائزة غانوس برايس، في سباق باسم عبر البلاد لمسافة 4400 متر. المشهد الأكثر روعة نجده في منتصف السباق، عند معبر الماء.

مباشرة بعد انتهاء أحد السباقات، نشاهد بعض المتفرّين يتجمّعون أمام محلات الرهان لاستلام أرباحهم.

مباشرة بجانب مكتب سكرتير السباق تجد معرض صور. فارسة متسابقة تبحث هنا في لوحة الصدارة عن صورتها عندما أنهت سباقها.

تقديم نفسك بشكل مناسب لهذه المناسبة هو جزء لا يتجزّأ من المشاركة في احتفاليّة سباق الخيول هذه.

إن رهان في أحد السباقات هو جزء من زيارة احتفاليّة سباق الخيول هذه، حتّى وإن لم يكن لديك أية فكرة أو خبرة عن المراهنات.

هذا هو السّباق السّابع لليوم، سباق على مضمار مسطّح وبطول 2000 متر. فاز بهذا السّباق ناديا بروغير.

مجموعة صغيرة من الزّوار الشّبان، وهم يناقشون مسار السّباقات وخيارات المراهنة للسّباق التّالي.

رئيس رابطة سباق أرجاو، برونو فوغل، وهو يحمل الكأس في يديه خلال حفل توزيع جوائز بطولة سباق اليوم.

أحد أنواع سباق الخيول مع عربات الجر خفيفة الوزن وذات المحور الأحادي، يبلغ وزنها 30 كلغ فقط.كما يقع خط نهاية هذا النوع من السباقات أمام المدرجات.

صورة لواحدة من أكثر المتفرجات لفتاً للأنظار، فهي ترتدي قبّعة تشبه القبعة التقليد التي تنتشر في سباق مضمار الأسكوت الإنجليزي.

تعدّ الفارسة الشّابة حصانها مع صديقة لها، فهي ستشارك في سباق المهر الثاني.

يبدأ يوم السباق مع الأشبال: هناك سباقان للمهر على البرنامج أيضاً.

يُأخذ حصان السباق إلى المربع الخاص به في اسطبلات تم نصبها مؤقتًا.

تم بناء الهيكل الخرساني المميز لنادي السّباق في عام 1947 وتم تحديثه في عام 1996، تتّسع المدرّجات المغطّاة لـ 1700 مشاهد.

صورة للفارس الإنجليزي الأسطوري ليستر بيغوت معلّقة في أمانة ميدان السباق في أراو، فقد زار الفارس أراو في الستينات من القرن الماضي، وحصل في أهمّ السباقات على الجائزة الكبرى، في نفس المضمار وعلى نفس التخطيط القائم اليوم.

قبل يوم السباق يتم مسح وتنظيف مقاعد المدرجات من أجل الافتتاحيّة الكبيرة.

يقوم مديرو مضمار السباق بفحص كثافة وصلابة الأرض، في حال كانت القيمة غير مواتية للخيول، فإن أصحابها لديهم فرصة للتّراجع عن السّباق دون عواقب.

معرض صور لخيول وأشخاص في احتفاليّة لسباق الخيول

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 11:00 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00

لا تتمتّع سباقات الخيل في سويسرا باهتمام يشدّ حشوداً جماهيريّة كبيرة، ومع ذلك هناك ثمانية حلبات سباق في البلاد. وأجملها هو شاخين "Schachen" في أراو. تجذب حلبة السّباق هذه حوالي 7000 زائر في يوم صيفي إلى محل المراهنة.

تستمرّ السباقات أربعة أيّام في أراو، يومان في أوائل الصيف، ويومان آخران في أواخره. في 9 سبتمبر الجاري، سينتهي موسم عام 2018.

يتم توزيع حوالي 105،000 فرنك في كل يوم سباق وذلك على سبعة سباقات مختلفة. المبلغ الكبير الذي لا يستطيع نادي السباق تحمله كمنظم للحدث، لذلك يتعيّن عليه في كلّ مرّة البحث وإيجاد مموّلين ورعاة، كما يجب عليه أيضا تحمّل تكاليف الاهتمام بالموقع الكبير جدّاً. لذلك يتمّ الحرص على توليد إيرادات إضافيّة عبر تنظيم مناسبات واحتفاليّات أخرى، مثل احتفاليّة السينما في الهواء الطلق خلال فصل الصيف.

متعة بدلا عن المال

في الصباح، يحمل مضمار السّباق اللون الأخضر الداكن، وذلك بفضل الري التلقائي للعشب خلال فصل الصيف الحار. وقبل بدء السباق يتم اختبار حالة الأرض، يبدو أنّ الظروف مثالية اليوم.

72 من الخيول جاهزة للانطلاق، حيث تبدأ فترة الظهيرة بسباقين، يختبر فيهما الفرسان الصغار أنفسهم. تتشكل الطوابير ببطء في محلات الرهان. بالإضافة إلى الخبراء من ذوي الخبرة في مشهد سباقات الخيول. الزوار هنا هم قبل كلّ شيء من الشباب الذين يرغبون في المراهنة.

أقدم مضمار سباق دائم في سويسرا

سواء اخترت شيري أو ماي تاي أو سينغ سينغ أو ليه سابل بلانك، فذلك يحمل أهمية ثانوية بالنسبة لهم، إذ تكمن المهمة بالدرجة الأولى في إعطاء السباق حقنة من الأدرينالين: فجأة يقف المتسابقون أمام الحواجز ويمرّون أمام الجمهور وهم يحمّسون أحصنتهم بكلمات معيّنة.

تتمتع سباقات الخيل بمكانة رياضية عالية هنا، إلّا أنّ المناسبات الجانبيّة نفسها أيضاً تمثّل مهرجانات شعبيّة مشهورة. كما أنّ هناك مكاناً لركوب المهر وحضانة من أجل الأطفال: فإنّ من بين زوار يوم الأحد العديد من العائلات الشابة خاصة تلك التي تأتي برفقة الفتيات الصغيرات اللواتي يعشقن ركوب الخيل.

يوجد مضمار سباق الخيل في أراو منذ حوالي 100 عام. علماً بأنّ شاخين "Schachen" هو أوّل مضمار سباق خيل دائم في سويسرا. وبالفعل في عام 1921 حدث أول سباق للخيل هنا. كما تمّ بناء المدرج المغطى بسطح خرساني في عام 1947. على مر العقود، تم تجديد وتوسع مضمار السباق في أراو مرارًا وتكرارًا، أمّا اليوم فهو جزء لا يتجزّأ من صورة عاصمة كانتون أرغاو.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا