هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 07:30 ص

طائرة X-47B الأمريكية ذاتية القيادة ومن دون طيّار خلال عملية تحليق تجريبية في عام 2015. (U.S. Navy Photo by Liz Wolter)

تنقسم آراء البلدان حول ضرورة فرض قواعد صارمة لتنظيم استخدام الروبوتات القاتلة - الأسلحة المستقلّة الفتاكة ( LAWS)-، وتنتاب النشطاء شكوك حول ما إذا كانت الأمم المتحدة المكان المناسب لمعالجة هذه القضية.

وتبدو ماري فيرهام، منسّقة حملة وقف استخدام الروبوتات القاتلة بمنظمة هيومن رايتس ووتشرابط خارجي، منشغلة جدا بعد محادثات استمرت أسبوعا كاملا في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف حول ما يجب فعله حيال الروبوتات القاتلة.

فارهايم منسقة الحملةرابط خارجي قالت في حديث إلى swissinfo.ch "نحن نشعر بالهلع. أيْن هي قيم الدبلوماسية، والمسؤولية، ومبادئ القيادة في الدول الكبرى؟"

النتيجة المتوصّل إليها بعد أسبوع كامل من المحادثات كانت محبطة للغاية.

وكانت الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنةرابط خارجي وسيلة لمحاولة إسترضاء المنظمات غير الحكومية بشأن الجهود التي تتخذها الحكومات بشأن الأسلحة المستقلّة الفتاكة. وتتحدّث جميع هذه الحكومات الآن عن امكانية وضع مبادئ غير ملزمة يمكن توقّع أن تستمرّ الوفود الرسمية في مناقشتها لعام أو إثنيْن آخريْن.

ومنذ عام 2014، اجتمع الدبلوماسيون والخبراء ونشطاء نزع الأسلحة في إطار الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة متعددة الأطراف ست مرات في جنيف لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية والأمنية والتقنية التي يطرحها استخدام الربوتات القاتلة.

أصبحت سفينة "سي هونتر" التابعة للبحرية الأمريكية، وهي سفينة سطحية غير مأهولة بطول 40 مترا، أوّل سفينة تبحر من سان دييغو بكاليفورنيا إلى بيرل هاربور بهاواي والعودة دون حاجة إلى طاقم للملاحة والتوجيه. (U.s. Navy / John F. Williams)

ورغم أنه لا توجد حتى الآن أسلحة فتاكة مستقلّة بالكامل، فإن النشطاء يتوقّعون استخدام هذا الجيل من الاسلحة في معارك ميدانية خلال سنوات قليلة نظرا للتقدّم التقني السريع في هذا المجال، وللإنتشار الواسع للذكاء الإصطناعي وأنواع أخرى من التكنولوجيات الفائقة.

وأشارت تقارير إلى أن ما يزيد عن 380 نظاما من الأسلحة الآلية والروبوتات العسكرية - مثل الدبابات و الطائرات والسفن- قد تم استخدامها بالفعل، أو بصدد التطوير في أكثر من 12 بلدا، بما في ذلك الصين وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة.

تستطيع الدبابة الروسية "أرماتا" T-14 المصممة للمشاركة في المعارك الميدانية إطلاق النار على أهداف العدو بشكل مستقل. ومن المتوقّع أن تكون هذه الدبابة ذاتية التحكّم بالكامل قريبا.

(Reuters)

وعلى مستوى مراقبة الأسلحة، عبّرت عدة بلدان، مثل اليابان عن التزامها بعدم امتلاك أو تطوير الأسلحة المستقلّة الفتاكة. كما أعربت غالبية من البلدان عن دعها لإستصدار قانون دولي جديد يتضمّن فرض حظر أو قواعد متشدّدة على هذا النوع من الأسلحة.

ويريد ثمانية وعشرون بلدا بالإضافة إلى الحملة الدولية لوقف استخدام الروبوتات القاتلة استصدار معاهدة حظر عالمية استباقية بشأن تطوير هذه الأسلحة المستقبلية وحيازتها واستخدامها.

وقال المنتقدون لاستخدام هذ النوع من الأسلحة الفتّاكة إنها تثير الكثير من الأسئلة الاخلاقية من ذلك تفويض قرارات مميتة إلى هذه الاجهزة التي لا يمكن محاسبتها . ويخشى هؤلاء كذلك من أن الطائرات من دون طيّار التي تزداد مع الوقت درجات تحكمها الذاتي، وأيضا أنظمة الدفاع الصاروخي والدبابات قد تتحوّلإلى كارثة عند حصول هجوم إلكتروني أو عطل ما.

لكن في المقابل، توجد مجموعة من البلدان التي تعارض بشدة الحديث عن معاهدة تنظّم استخدام هذه الأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية. ويدّعي مؤيدو هذه الأسلحة الفتاكة بأن هذه الأسلحة المستقلّة سوف تجعل الحرب أكثر انسانية. وستكون أكثر دقة في تحديد الاهداف والقضاء عليها، من دون افساح المجال للمشاعر الانسانية مثل الخوف أو الإنتقام، وستحدّ من وفيات المدنيين، على حد قول المؤيدين.

"تارانيس"، مركبة جوية قتالية من دون طيّار طوّرتها المملكة المتحدة. (QinetiQ / flickr)

وتقول فيرهام: "هناك انقسام كبير هنا بين بلدان تريد "فعل شيء ما"، وأخر "لا ترى ضرورة لفعل أي شيء". وتضيف: "لا أعتقد أن الجمهور سيكون راضيا إذا كانت النتيجة المتوصّل إليها هنا بشأن الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة هو تكوين لجنة أو صياغة إعلان ضعيف ليس له أي تأثير قانوني".

وفي شهر يناير الماضي، نشرت نتائج إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس أظهرت أن 61% من المشاركين الذين ينتمون إلى 26 بلدا يعارضون استخدام الأسلحة المستقلّة الفتاكة.



وبالنسبة للناشطين، المحادثات اللانهائيّة والعراقيل التي تضعها مجموعة صغيرة من "البلدان القوية عسكريا" أمام التوصّل إلى الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة قد طالت بما فيه الكفاية. ويعتزم تحالف مكوّن من 100 منظّمة غير حكومية من 54 بلدا نقل معركتهم إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سوف تنعقد في شهر سبتمبر المقبل، وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

كما يعتزم المشاركون في هذه الحملة ممارسة ضغوط من أجل إجبار البلدان على إعطاء موافقتها على التفاوض من أجل التوصّل إلى معاهدة حظر عالمي بدلا من مجرّد إعلان غير ملزم. ويقولون إنه في حال فشل هذا المسعى، سوف يتم استكشاف مسارات أخرى، كالقيام بعملية مستقلة من خارج الامم المتحدة مماثلة لمسار أوتاوا بشأن الألغام الأرضية أو مسار أوسلو بشأن الذخائر العنقودية.

طائرة من دون طيّار من انتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية مصمّمة لإطلاق الصواريخ بشكل مستقل على أهداف العدو ثم تدميرها (Wikimedia Commons)

الموقف السويسري من الروبوتات القاتلة تشك سويسرا في احتمال فرض حظر وقائي في هذه المرحلة، لكنها تدعم اتخاذ إجراءات عملية، وإذا اقتضى الأامر إجراءات تنظيمية لمنع أي استخدام للأسلحة الفتاكة ذاتية التحكّم التي يمكن أن يمثل استخدامها انتهاكا للقانون الدولي. وفي عام 2017، قدّمت سويسرا ورقة عمل بعنوان "نهج قائم على الإمتثال لنظام الأسلحة المستقلّة الفتاكة"رابط خارجي، والتي تؤكّد على ضرورة احترام بنود القانون الدولي. وفي عام 2017، رفضترابط خارجي الحكومة الفدرالية الدعوات لفرض حظر دولي على الأسلحة المستقلّة الفتاكة . وقالت أن لديها "تحفّظات" وأن هناك ضرورة لتلقي توضيحات بشأن "الإستقلالية" "المرغوبة"، و"المقبولة" و"غير المقبولة" بشان منظومات الأسلحة. وصرّحت السفيرة السويسرية، صابرينا دالافور قالت في حديث إلى صحيفة "لوتون" يوم الخميس 28 مارس الماضي: "إن الحظر الصارم لجميع أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة يمكن أن يكون اختيارا جذابا للوهلة الاولى. ولكن إلى حد الآن، لا نعرف بالضبط ما الذي يجب حظره. وهناك خطر من أن نحظر أيضا أنظمة قد تكون مفيدة، والتي قد تساعد في تجنذب الأاضرار الجانبية على سبيل المثال". نهاية الإطار التوضيحي



(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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آخر تحديث - 07:30 تنقسم آراء البلدان حول ضرورة فرض قواعد صارمة لتنظيم استخدام الروبوتات القاتلة - الأسلحة المستقلّة الفتاكة ( LAWS)-، وتنتاب النشطاء شكوك حول ما إذا كانت الأمم المتحدة المكان المناسب لمعالجة هذه القضية. وتبدو ماري فيرهام، منسّقة حملة وقف استخدام الروبوتات القاتلة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، منشغلة جدا بعد محادثات استمرت أسبوعا كاملا في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف حول ما يجب فعله حيال الروبوتات القاتلة. فارهايم منسقة الحملة قالت في حديث إلى swissinfo.ch "نحن نشعر بالهلع. أيْن هي قيم الدبلوماسية، والمسؤولية، ومبادئ القيادة في الدول الكبرى؟" النتيجة المتوصّل إليها بعد أسبوع كامل من المحادثات كانت محبطة للغاية. وكانت الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة وسيلة لمحاولة إسترضاء المنظمات غير الحكومية بشأن الجهود التي تتخذها الحكومات بشأن الأسلحة المستقلّة الفتاكة. وتتحدّث جميع هذه الحكومات الآن عن امكانية وضع مبادئ غير ملزمة يمكن توقّع أن تستمرّ الوفود الرسمية في مناقشتها لعام أو إثنيْن آخريْن. ومنذ عام 2014، اجتمع الدبلوماسيون والخبراء ونشطاء نزع الأسلحة في إطار الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة متعددة الأطراف ست مرات في جنيف لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية والأمنية والتقنية التي يطرحها استخدام الربوتات القاتلة. ورغم أنه لا توجد حتى الآن أسلحة فتاكة مستقلّة بالكامل، فإن النشطاء يتوقّعون استخدام هذا الجيل من الاسلحة في معارك ميدانية خلال سنوات قليلة نظرا للتقدّم التقني السريع في هذا المجال، وللإنتشار الواسع للذكاء الإصطناعي وأنواع أخرى من التكنولوجيات الفائقة. وأشارت تقارير إلى أن ما يزيد عن 380 نظاما من الأسلحة الآلية والروبوتات العسكرية - مثل الدبابات و الطائرات والسفن- قد تم استخدامها بالفعل، أو بصدد التطوير في أكثر من 12 بلدا، بما في ذلك الصين وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة. وعلى مستوى مراقبة الأسلحة، عبّرت عدة بلدان، مثل اليابان عن التزامها بعدم امتلاك أو تطوير الأسلحة المستقلّة الفتاكة. كما أعربت غالبية من البلدان عن دعها لإستصدار قانون دولي جديد يتضمّن فرض حظر أو قواعد متشدّدة على هذا النوع من الأسلحة. ويريد ثمانية وعشرون بلدا بالإضافة إلى الحملة الدولية لوقف استخدام الروبوتات القاتلة استصدار معاهدة حظر عالمية استباقية بشأن تطوير هذه الأسلحة المستقبلية وحيازتها واستخدامها. وقال المنتقدون لاستخدام هذ النوع من الأسلحة الفتّاكة إنها تثير الكثير من الأسئلة الاخلاقية من ذلك تفويض قرارات مميتة إلى هذه الاجهزة التي لا يمكن محاسبتها . ويخشى هؤلاء كذلك من أن الطائرات من دون طيّار التي تزداد مع الوقت درجات تحكمها الذاتي، وأيضا أنظمة الدفاع الصاروخي والدبابات قد تتحوّلإلى كارثة عند حصول هجوم إلكتروني أو عطل ما. لكن في المقابل، توجد مجموعة من البلدان التي تعارض بشدة الحديث عن معاهدة تنظّم استخدام هذه الأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية. ويدّعي مؤيدو هذه الأسلحة الفتاكة بأن هذه الأسلحة المستقلّة سوف تجعل الحرب أكثر انسانية. وستكون أكثر دقة في تحديد الاهداف والقضاء عليها، من دون افساح المجال للمشاعر الانسانية مثل الخوف أو الإنتقام، وستحدّ من وفيات المدنيين، على حد قول المؤيدين. وتقول فيرهام: "هناك انقسام كبير هنا بين بلدان تريد "فعل شيء ما"، وأخر "لا ترى ضرورة لفعل أي شيء". وتضيف: "لا أعتقد أن الجمهور سيكون راضيا إذا كانت النتيجة المتوصّل إليها هنا بشأن الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة هو تكوين لجنة أو صياغة إعلان ضعيف ليس له أي تأثير قانوني". وفي شهر يناير الماضي، نشرت نتائج إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس أظهرت أن 61% من المشاركين الذين ينتمون إلى 26 بلدا يعارضون استخدام الأسلحة المستقلّة الفتاكة. وبالنسبة للناشطين، المحادثات اللانهائيّة والعراقيل التي تضعها مجموعة صغيرة من "البلدان القوية عسكريا" أمام التوصّل إلى الاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المعيّنة قد طالت بما فيه الكفاية. ويعتزم تحالف مكوّن من 100 منظّمة غير حكومية من 54 بلدا نقل معركتهم إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سوف تنعقد في شهر سبتمبر المقبل، وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. كما يعتزم المشاركون في هذه الحملة ممارسة ضغوط من أجل إجبار البلدان على إعطاء موافقتها على التفاوض من أجل التوصّل إلى معاهدة حظر عالمي بدلا من مجرّد إعلان غير ملزم. ويقولون إنه في حال فشل هذا المسعى، سوف يتم استكشاف مسارات أخرى، كالقيام بعملية مستقلة من خارج الامم المتحدة مماثلة لمسار أوتاوا بشأن الألغام الأرضية أو مسار أوسلو بشأن الذخائر العنقودية. الموقف السويسري من الروبوتات القاتلة تشك سويسرا في احتمال فرض حظر وقائي في هذه المرحلة، لكنها تدعم اتخاذ إجراءات عملية، وإذا اقتضى الأامر إجراءات تنظيمية لمنع أي استخدام للأسلحة الفتاكة ذاتية التحكّم التي يمكن أن يمثل استخدامها انتهاكا للقانون الدولي. وفي عام 2017، قدّمت سويسرا ورقة عمل بعنوان "نهج قائم على الإمتثال لنظام الأسلحة المستقلّة الفتاكة"، والتي تؤكّد على ضرورة احترام بنود القانون الدولي. وفي عام 2017، رفضت الحكومة الفدرالية الدعوات لفرض حظر دولي على الأسلحة المستقلّة الفتاكة . وقالت أن لديها "تحفّظات" وأن هناك ضرورة لتلقي توضيحات بشأن "الإستقلالية" "المرغوبة"، و"المقبولة" و"غير المقبولة" بشان منظومات الأسلحة. وصرّحت السفيرة السويسرية، صابرينا دالافور قالت في حديث إلى صحيفة "لوتون" يوم الخميس 28 مارس الماضي: "إن الحظر الصارم لجميع أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة يمكن أن يكون اختيارا جذابا للوهلة الاولى. ولكن إلى حد الآن، لا نعرف بالضبط ما الذي يجب حظره. وهناك خطر من أن نحظر أيضا أنظمة قد تكون مفيدة، والتي قد تساعد في تجنذب الأاضرار الجانبية على سبيل المثال".