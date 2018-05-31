حظيت مبادرة سويسرية ترمي لسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء بتقدير منظمة الأمم المتحدة، التي منحت جائزة الخدمة العامة إلى إدارة حكومية مسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين.
قبل ثلاث سنوات، أطلق المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسينرابط خارجي خططا تهدف لتحقيق توزيع أكثر عدالة في الأجور بين الرجال والنساء. وتقول الأمم المتحدة إن هذه السياسة الرامية إلى توحيد قواعد اللعبة تشكل مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي يوم الثلاثاء 29 مايو الجاري، تمكنت المقترحات الحكومية لسد الفجوة في الرواتب بين الجنسين من تجاوز عقبة مهمة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تدابيرها التي من شأنها أن توفر لشركات القطاع الخاص، التي لا يقل عدد موظفيها عن مائة (100) شخص (رغم أن المقترح الحكومي طالب بتحديد العتبة عند 50)، أداة لقياس مدى وفائها بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها بخصوص الأجور المتساوية.
أما الجزء الثاني من الحزمة فيتمثل في ميثاق لمؤسسات القطاع العام من شأنه أن يسمح بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لتقييم وضع المساواة في الأجور فيها.
بطبيعة الحال، لا زال المقترح بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل تحوله إلى قوانين واجبة النفاذ، لكن يبدو أنه بصدد اكتساب زخم سياسي متنام.
في عام 2014، قدر مسح أجراه المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي الفجوة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء بـ 18.9٪ بين عامي 2010 و 2012. وفيما يُمكن تفسير بعض هذا التفاوت من خلال الإختلافات في الخبرات والمؤهلات، تصرّ الحكومة الفدرالية على أن أكثر من 7٪ من فجوة الأجور ليست سوى تمييز بين الجنسين.
للتذكير، تم تثبيت المساواة في الأجر بين الرجال والنساء في الدستور السويسريرابط خارجي منذ عام 1981، وهو المبدأ الذي شدّد عليه القانون الفدرالي المتعلق بالمساواة بين الجنسين لعام 1996. ومع أن المسار المؤدي نحو تحقيق هذا المثل الأعلى اتسم بالبطء، إلا أن الأمم المتحدة اعترفت بأن المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين والمبادرة التي أطلقها في عام 2015 يمثلان عاملا محفزا لتحقيق تقدم أسرع.
swissinfo.ch/ك.ض