هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 03:08 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:08

تم تجهيز مقاتلات سلاح الجو السويسري بصاروخ متوسط ​​المدى موجه بالرادار وصاروخ بالأشعة تحت الحمراء لنطاقات قصيرة ومدفع عيار 20 ملم. (Keystone)

سيقوم سلاح الجو السويسري باختبار صواريخ جو- جو في السويد بسبب انعدام وجود مساحة كافية في سويسرا.

وغادرت يوم الخميس 21 سبتمبر 2018 مقاتلتان سويسريتان من طراز هورنت F/A-18 مطار إمّين في سويسرا، وهبطتا في مطار فيزل لاختبار مدى الاسلحة الحديثة في السويد. وستجرى اختبارات صاروخية مختلفة تحت إشراف المكتب الفدرالي لمشتريات السلاح ( Armasuisse ) حتى 12 أكتوبر المقبل.

وتتطلب اختبارات الصواريخ الحديثة جو- جو مساحات كبيرة للغاية ومنطقة سلامة شاسعة وأدوات قياس حديثة لمراقبة اختبارات التصويب وتقييم دقتها. وأشار المكتب الفدرالي للمشتريات الدفاعية في بيان صادر عنه يوم الخميس إلى قلة عدد مواقع اختبار هذه الأسلحة في أوروبا وفي الولايات المتحدة والتي تلبي هذه المتطلبات. وهي مواقع متاحة للقوات الجوية الأجنبية أيضا.

خلال هذه الاختبارات، سيتم إطلاق صواريخ جو- جو متوسطة المدى من على متن طائرة مقاتلة من طراز هورنيت F/A-18C، والتي هي بمثابة طائرة من دون طيار. لكن طائرة ثانية من طراز هورنيت F/A-18D، ذات مقعديْن سوف ترافق الطائرة الاولى خلال الإختبارات وسيتم بعد ذلك تحليل الرحلة والمهمّة المنوطة بها.

وهذه ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها السويسريون إلى اختبار صواريخ في الخارج. وأجريت أحدث الاختبارات في الولايات المتحدة في عام 2007.

swissinfo.ch/ ع.ع

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