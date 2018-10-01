واصل عدد طالبي اللجوء في سويسرا التراجع مؤخرا ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الثمانية الماضية، ما أدّى إلى غلق مراكز لجوء في العديد من البلديات والكانتونات.
وأشار العدد الاسبوعي لصحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" إلى أن أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي تتوقّع أن يبلغ عدد طلبات اللجوء خلال عام 2018 ما يناهز 16.500 طلبا. وهو ما يمثّل قرابة نصف العدد الإجمالي لمقدمي اللجوء في عام 2015.
وقد انعكس هذا التراجع أيضا في عدد طالبي اللجوء الذين تقوم الحكومة الفدرالية بتوزيعهم شهريا على مختلف الكانتونات. وفي ضوء تباطؤ أعداد القادمين، بدأت العديد من الكانتونات والبلديات في اتخاذ تدابير لغلق مراكز لجوء متوفّرة لديها.
وأعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة في مرحلة أولى وخلال شهر يوليو الماضي بأن عدد طالبي اللجوء قد تراجع بنسبة 14.3% خلال النصف الأوّل من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة في عام 2017. وهذا الإتجاه نجده أيضا في بقية البلدان الاوروبية. على الرغم من ذلك، حذّرت أمانة الدولة للهجرة بأنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه "يظل من الصعب التنبؤ بتطوّر الأوضاع في مناطق النزاعات، وعلى مستوى طرق الهجرة".
SDA-ATS/Keystone/NZZ am Sonntag/cl