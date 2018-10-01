هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 02:01 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:01

أسرّة فارغة: بدأت بعض الكانتونات والبلديات في غلق مراكز لجوء لديها بعد التراجع الكبير في عدد طالبي اللجوء. (@ KEYSTONE / ALEXANDRA WEY)

واصل عدد طالبي اللجوء في سويسرا التراجع مؤخرا ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الثمانية الماضية، ما أدّى إلى غلق مراكز لجوء في العديد من البلديات والكانتونات.

وأشار العدد الاسبوعي لصحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" إلى أن أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي تتوقّع أن يبلغ عدد طلبات اللجوء خلال عام 2018 ما يناهز 16.500 طلبا. وهو ما يمثّل قرابة نصف العدد الإجمالي لمقدمي اللجوء في عام 2015.

وقد انعكس هذا التراجع أيضا في عدد طالبي اللجوء الذين تقوم الحكومة الفدرالية بتوزيعهم شهريا على مختلف الكانتونات. وفي ضوء تباطؤ أعداد القادمين، بدأت العديد من الكانتونات والبلديات في اتخاذ تدابير لغلق مراكز لجوء متوفّرة لديها.

وأعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة في مرحلة أولى وخلال شهر يوليو الماضي بأن عدد طالبي اللجوء قد تراجع بنسبة 14.3% خلال النصف الأوّل من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة في عام 2017. وهذا الإتجاه نجده أيضا في بقية البلدان الاوروبية. على الرغم من ذلك، حذّرت أمانة الدولة للهجرة بأنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه "يظل من الصعب التنبؤ بتطوّر الأوضاع في مناطق النزاعات، وعلى مستوى طرق الهجرة".

SDA-ATS/Keystone/NZZ am Sonntag/cl

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة تراجع عدد طالبي اللجوء إلى أدنى مستوياته خلال ثماني سنوات 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:01 واصل عدد طالبي اللجوء في سويسرا التراجع مؤخرا ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الثمانية الماضية، ما أدّى إلى غلق مراكز لجوء في العديد من البلديات والكانتونات. وأشار العدد الاسبوعي لصحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ" إلى أن أمانة الدولة للهجرة تتوقّع أن يبلغ عدد طلبات اللجوء خلال عام 2018 ما يناهز 16.500 طلبا. وهو ما يمثّل قرابة نصف العدد الإجمالي لمقدمي اللجوء في عام 2015. وقد انعكس هذا التراجع أيضا في عدد طالبي اللجوء الذين تقوم الحكومة الفدرالية بتوزيعهم شهريا على مختلف الكانتونات. وفي ضوء تباطؤ أعداد القادمين، بدأت العديد من الكانتونات والبلديات في اتخاذ تدابير لغلق مراكز لجوء متوفّرة لديها. وأعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة في مرحلة أولى وخلال شهر يوليو الماضي بأن عدد طالبي اللجوء قد تراجع بنسبة 14.3% خلال النصف الأوّل من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة في عام 2017. وهذا الإتجاه نجده أيضا في بقية البلدان الاوروبية. على الرغم من ذلك، حذّرت أمانة الدولة للهجرة بأنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه "يظل من الصعب التنبؤ بتطوّر الأوضاع في مناطق النزاعات، وعلى مستوى طرق الهجرة".