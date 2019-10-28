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سياسة فدرالية

جولة إقليمية الرئيس السويسري يدّشن جناح بلاده في معرض إكسبو بدبي

أربعة رجال يشتركون في وضع حجر الأساس لجناح سويسرا في معرض دبي

يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، وضع الرئيس السويسري (الثالث من اليمين) حجر الأساس لجناح بلاده في معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي.

(sda-ats)

وضع رئيس الكنفدرالية أولي ماورر يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري حجر الأساس لبناء الجناح السويسري في معرض اكسبو 2020 في مدينة دبي خلال زيارة يؤديها للإمارات العربية المتحدة برفقة وفد مالي.

يأتي افتتاح الجناح السويسري في المعرض العالمي إكسبو 2020رابط خارجي بعد موجة انتقادات تعرضت لها وزارة الخارجية إثر الكشف عن أن شركة تصنيع السجائر فيليب موريس راعية للجناح، لكن الوزارة تراجعت عن هذا القرار وألغت العقد.

محادثات الرئيس السويسري، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، تصدرتها الشؤون الاقتصادية كتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وتشجيع التبادل بين الشباب والرقمنة وحقوق الإنسان وزيادة التعاون بين الإمارات وسويسرا.

بعد الافتتاح الرسمي لعملية البناء، توجّه ماورر إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال زيارته الإقليمية، التي أثير حولها الكثير من الجدل داخل سويسرا في الأشهر الماضية.

وكانت الحكومة السويسرية أجلّت هذه الزيارة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018. وقد أقر السعوديون بأن خاشقجي قد قتل بالفعل من قبل فريق خاص تم إرساله من الرياض لهذا الغرض وأنهم فتحوا تحقيقهم الخاص الذي يشمل أحد عشر شخصا. مع ذلك، ينفي السعوديون بشكل قاطع أن ولي العهد محمد بن سلمان كان على علم بالعملية.

يُشار إلى أن السعودية تعتبر شريكا رئيسيا لسويسرا في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم سويسرا بتمثيل مصالح المملكة العربية السعودية في إيران ومصالح إيران في المملكة العربية السعودية.

Keystone SDA/م.ا.

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