هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 03:34 م

يمتلك لازاريني تجربة في العمل الإنساني تمتد لثلاثين سنة. (© Keystone / Martial Trezzini)

يمتلك لازاريني تجربة في العمل الإنساني تمتد لثلاثين سنة. (© Keystone / Martial Trezzini)

وقع الاختيار على الخبير الإنساني السويسري فيليب لازاريني لرئاسة وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي تواجه منذ فترة مصاعب في الحصول على التمويل.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الأربعاء أنه سيسلّم مقاليد الأونروا إلى لازاريني الذي يشغل حاليا منصب مدير الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وسيحلّ لازاريني محلّ مواطنه بيير كرانبول الذي استقال من منصبه في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد اتهامه بسوء الإدارة. وكشف تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة وجود مخاوف بشأن مزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية وممارسة المحسوبية ومظاهر أخرى من سوء التصرّف في إدرة الوكالة.

وعمل لازاريني لأكثر من 30 عاما في المساعدة الإنسانية بما في ذلك تنسيق الجهود الدولية أثناء النزاعات وما بعد النزاعات لصالح الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من بين العديد من المنظمات الأخرى.

عجز مالي



تأسست الأونروا لمساعدة 700 ألف لاجئ فلسطيني فروا أو أجبروا على ترك منازلهم، وكذلك أحفادهم، بسبب الاحتلال وأعمال العنف. وتغطي الأونروا الاحتياجات وتوفّر الخدمات الأساسية لخمسة مليون ونصف لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك في الأردن وسوريا ولبنان.

ومنذ أن أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها إلى هذه المنظمة، تعرّضت هذه الأخيرة لضغوط مالية كبيرة. ومنحت الولايات المتحدة للأونروا 360 مليون دولار في عام 2017، في حين تراجعت هاته المساعدات إلى 60 مليون دولار فقط في عام 2018، مقابل لا شيء في عام 2019.

وفي شهر يوليو الماضي، قررت وزارة الخارجية السويسرية وقف مدفوعاتها إلى الأونروا بشكل مؤقت وسط مزاعم بارتكاب موظفيها الكبار بعض السلوكات المخلّة. واستأنفت سويسرا تلك المدفوعات في شهر ديسمبر الماضي.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى سويسرا تستأنف دفع تمويلاتها إلى الأونروا رفعت وزارة الخارجية السويسرية تجميدها المؤقت للتمويلات المدفوعة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2019 01:25 م انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإنجليزية (en) Switzerland resumes payments to Palestinian refugee agency

الروسية (ru) Швейцария возобновит платежи в бюджет БАПОР





Keystone-SDA/reuters/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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