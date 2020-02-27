هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 02:00 م

تكثف الحكومة السويسرية الإجراءات الوقائية في محاولة لوقف انتشار الفيروس بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة في إيطاليا المجاورة. (Keystone)

أعلن وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه يوم الأربعاء أن عشرة مختبرات في سويسرا يمكنها الآن إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد. وحتى يوم الإثنين الماضي، لم يكن هناك سوى مختبر واحد في جنيف قادر على إجراء اختبارات فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السويسري في مؤتمر صحفي إن المختبرات العشرة يمكنها معا إجراء ألف اختبار يوميًا، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ الأسبوع الماضي.

بيرسيه أوضح أن تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا يوم الثلاثاء لم يغير الإجراءات الموضوعة يوم الاثنين.

وتم عزل الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، هو رجل مسن من كانتون تيتشينو الجنوبي، في عيادة في كانتون لوغانو ويُقال إنه في حالة جيدة.

الحكومة السويسرية قررت يوم الاثنين الماضي تعزيز الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا من إيطاليا المجاورة، بما في ذلك إجراء اختبارات للأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وزيادة المعلومات والخدمات الاستشارية.

وقال بيرسيه إن الحملة المعلوماتية الموجهة للمسافرين والركاب على الحدود والمطارات ستبدأ يوم الخميس وستشمل توزيع منشورات وملصقات. وسيتم إطلاق حملة وقاية في نفس اليوم وتعزيز خدمة الخط الساخن.

وفق شركة ميد غيت (Medgate) للاستشارة الطبية الهاتفية، انهمرت المكالمات في الآونة الأخيرة على الخط الساخن للاستفسار حول السفر إلى آسيا وإيطاليا وأساليب الوقاية من العدوى.





Keystone-SDA/م.ا.

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