هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 03:15 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:15

استعدت سويسرا في عام 2017 لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء، لكن الواقع جاء مخالفا للتوقعات. (@ KEYSTONE / ALEXANDRA WEY)

كشفت صحيفة زونتاغس تسايتونغ أن نصف الأماكن فقط في مراكز اللجوء في سويسرا كانت شاغرة العام الماضي، فيما ارتفعت تكلفة كل إقامة طالبي اللجوء بنسبة 60 ٪.

وأوضحت الصحيفة رابط خارجيالصادرة يوم الأحد الماضي أن ما يقرب من نصف 3700 سرير كانت فارغة في مراكز اللجوء الفدرالية في العام الماضي.

الصحيفة حصلت على البيانات من أمانة الدولة للهجرة (SEM)، التي قالت إن اثنين فقط من مراكز اللجوء الفدرالية والبالغ عددها 20 مركزًا تم تشغيلها بنسبة 75 % أو أكثر في عام 2017. وقد أدى ارتفاع معدل الشغور إلى ارتفاع النفقات لكل شخص.

+ انخفاض طلبات اللجوء بنسبة الثلث في سويسرا

يذكر أن الميزانية الرسمية لكل طالب لجوء تبلغ 83 فرنكًا سويسريًا (ما يعادل 87 دولارًا) في اليوم الواحد، وتغطي هذه التكلفة الطعام والأمن والرعاية. لكن متوسط التكلفة ارتفع في عام 2017 إلى 132 فرنكًا سويسريًا. وبلغ حجم تكلفة اللاجئ الواحد في مركز لجوء واقع في كانتون برن ، 350 فرنكا سويسريا وذلك بسبب قلة عدد طالبي اللجوء في ذلك المركز.

هذا وانتقدت الصحيفة سياسات الحكومة المالية، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان توفير 30 مليون فرنك .

وفي رد على هذه الانتقادات أوضحت أمانة الدولة للهجرة أن سويسرا يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع التقلبات في موجات الهجرة، بما في ذلك الزيادة المحتملة في أعداد طالبي اللجوء.

وأشارت أمانة الدولة للهجرة أن بعض مراكز اللجوء أغلقت أبوابها استجابة لانخفاض الطلب في العام الماضي. وأنه تم إلغاء 900 سرير.

تعويض بآلاف الفرنكات لطالب لجوء

من جهة أخرى أفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ أن الحكومة الفدرالية قدمت تعويضا لطالب لجوء من التاميل، بسبب معاناته بعدما تم رفض طلبه. ورفع طالب اللجوء دعوى قضائية ضد السلطات السويسرية، قائلا إنه تم اعتقاله وتعذيبه بعد ترحيله من سويسرا.

وبحسب ما أفاد المحامي الموكل بالقضية فقد حصل طالب اللجوء السابق على تعويض بعشرات الآلاف من الفرنكات لموكله. وتعد هذه القضية سابقة من نوعها، حيث كانت أول مرة يحصل فيها طالب لجوء على تسوية مالية.

يذكر أن سويسرا أصبحت ترفض طلبات لجوء التاميل في السنوات الأخيرة، على الرغم من اعتقاد الأمم المتحدة باستمرار ممارسات التعذيب في سريلانكا.



SonntagsZeitung/swissinfo.ch/م.ا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سويسرا تدفع تعويضا بالآلاف لطالب لجوء 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:15 كشفت صحيفة زونتاغس تسايتونغ أن نصف الأماكن فقط في مراكز اللجوء في سويسرا كانت شاغرة العام الماضي، فيما ارتفعت تكلفة كل إقامة طالبي اللجوء بنسبة 60 ٪. وأوضحت الصحيفة الصادرة يوم الأحد الماضي أن ما يقرب من نصف 3700 سرير كانت فارغة في مراكز اللجوء الفدرالية في العام الماضي. الصحيفة حصلت على البيانات من أمانة الدولة للهجرة (SEM)، التي قالت إن اثنين فقط من مراكز اللجوء الفدرالية والبالغ عددها 20 مركزًا تم تشغيلها بنسبة 75 % أو أكثر في عام 2017. وقد أدى ارتفاع معدل الشغور إلى ارتفاع النفقات لكل شخص. + انخفاض طلبات اللجوء بنسبة الثلث في سويسرا يذكر أن الميزانية الرسمية لكل طالب لجوء تبلغ 83 فرنكًا سويسريًا (ما يعادل 87 دولارًا) في اليوم الواحد، وتغطي هذه التكلفة الطعام والأمن والرعاية. لكن متوسط التكلفة ارتفع في عام 2017 إلى 132 فرنكًا سويسريًا. وبلغ حجم تكلفة اللاجئ الواحد في مركز لجوء واقع في كانتون برن ، 350 فرنكا سويسريا وذلك بسبب قلة عدد طالبي اللجوء في ذلك المركز. هذا وانتقدت الصحيفة سياسات الحكومة المالية، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان توفير 30 مليون فرنك . وفي رد على هذه الانتقادات أوضحت أمانة الدولة للهجرة أن سويسرا يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع التقلبات في موجات الهجرة، بما في ذلك الزيادة المحتملة في أعداد طالبي اللجوء. وأشارت أمانة الدولة للهجرة أن بعض مراكز اللجوء أغلقت أبوابها استجابة لانخفاض الطلب في العام الماضي. وأنه تم إلغاء 900 سرير. تعويض بآلاف الفرنكات لطالب لجوء من جهة أخرى أفادت صحيفة زونتاغس تسايتونغ أن الحكومة الفدرالية قدمت تعويضا لطالب لجوء من التاميل، بسبب معاناته بعدما تم رفض طلبه. ورفع طالب اللجوء دعوى قضائية ضد السلطات السويسرية، قائلا إنه تم اعتقاله وتعذيبه بعد ترحيله من سويسرا. وبحسب ما أفاد المحامي الموكل بالقضية فقد حصل طالب اللجوء السابق على تعويض بعشرات الآلاف من الفرنكات لموكله. وتعد هذه القضية سابقة من نوعها، حيث كانت أول مرة يحصل فيها طالب لجوء على تسوية مالية. يذكر أن سويسرا أصبحت ترفض طلبات لجوء التاميل في السنوات الأخيرة، على الرغم من اعتقاد الأمم المتحدة باستمرار ممارسات التعذيب في سريلانكا.