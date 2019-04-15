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كانتون متعددة الألوان المئات يتظاهرون في شفيتس ضد العنصرية

demonstration with placards and balloons

المتظاهرون يريدون شفيتس متسامحة ومناهضة للعنصرية.

(Keystone)

شارك مئات الأشخاص في حركة احتجاجية ضد العنصرية في مدينة شفيتس الواقعة وسط سويسرا، بعد أن عمدت مجموعة من الأشخاص خلال كرنفال محلي نُظّم في شهر مارس الماضي إلى ارتداء لباس مجموعة "كو كلوكس كلان" اليمينية المتطرفة.

ويقول المتظاهرون إنهم يريدون محاربة الفكرة السائدة بأن شفيتس معقل لليمين المتطرّف، ويؤكّدون على أن هذ "الكانتون يزخر بالتعدد ويقطنه أشخاص متسامحون".

 المنظمون يقولون إن 400 شخص شاركوا في هذا التحرّك، بينما تقول الشرطة أن العدد لم يتجاوز 300 شخص.

وذكرت الشرطة إنها عمدت إلى اقصاء ما يزيد عن عشرة أشخاص يشتبه بأنهم من أقصى اليمين، أما المتظاهرين عموما فكانوا سلميين.

وقامت شرطة كانتون شفيتس بالتحقيق مع الإثنيْ عشر شخص الذين ارتدوا لباس كو كلوكس كلان خلال احتفالات الكرنفال المحلي الذي جرت فعالياته يوم 4 مارس الماضي. وقد أحيل هؤلاء الأشخاص لاحقا على النائب العام المحلي.

وتتكوّن هذه المجموعة وفق مصادر الشرطة من 12 شخصا هم رجال من أصل سويسري تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وكو كلوكس كلان اسم يُطلق على عدد من المنظمات تؤمن بتفوق العنصر الأبيض ومعداة السامية وكراهية المثليين، ظهرت في الولايات المتحدة في عام 1865، وقامت بإضطهاد السود في جنوب البلاد، ثم استهدفت لاحقا أقليات أخرى خاصة عقب الحرب الأهلية، وتحرّر الأمريكيين الأفارقة من الرق والعبودية. ويعتقد أن عدد أفراد هذه المجموعة يناهز حاليا 8000 شخص في داخل الولايات المتحدة. وتشير بعض التقارير إلى وجود صلات بينهم وبعض المجموعات اليمينية الاخرى في الخارج.

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Keystone-SDA/ع.ع

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