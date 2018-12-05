هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 03:54 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 15:54

الوزيرتان الفدراليتان كارين كيلير- سوتّر وفيولا امهيرد يهنئان بعضهما البعض بعد أدائهما للقسم كعضويْن جديدتيْن في الحكومة الفدرالية. (© KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

انتخاب أعضاء الحكومة الفدرالية منذ الجولة الأولى من التصويت أمر نادر الحدوث. ويجب العودة إلى عام 2006 مع انضمام دوريس ليوتهارد إلى الحكومة لنرى ذلك يتحقق.

لم تكن نتيجة المرشحة عن الحزب الديمقراطي المسيحي والقادمة من أورغاو أنذاك على نفس الدرجة من الحسم مثل النتيجة التي حققتها زميلتها من نفس الحزب والقادمة من كانتون فاليه فيولا أمهيرد يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018. فقد حصلت دوريس ليوتهارد قبل 12 عاما على 133 صوتًا منذ البداية، في حين حصلت أمهيرد على 148 صوتا. وقد تم انتخاب الليبرالية الراديكالية كارين كيلير - سوتّر بـ 154 صوتًا.

وكان أوّل انتخاب لوزير منذ الجولة الأولى من نصيب كاسبار فيليغر في عام 1989. وقد حصل الراديكالي الليبرالي آنذاك على 124 صوتًا.

أما آخر انتخاب متزامن لاثنين من أعضاء الحكومة الفدرالية في الجولة الأولى فيعود تاريخه إلى عام 1986. ويتعلق الأمر بالعضويْن بالحزب الديمقراطي المسيحي أرنولد كولر وفلافيو كوتي.

صعب جدا

لكن في السنوات الأخيرة، أصبح انتخاب أعضاء في الحكومة بهذه السرعة من الاشياء صعبة التحقق خاصة بعد تكاثر ترشّح أكثر من شخصيتيْن لنفس المنصب، ووجود مترشحين من خارج الترشيحات الرسمية.

وكان آخر عضويْن انتُخبا قبل الأربعاء 5 ديسمبر 2018، هما الليبرالي الراديكالي إينياتسيو كاسيس و عضو حزب الشعب غي بارميلان، وقد ظهرا على تذاكر ترشّح تشمل ثلاثة أسماء. وكان على الاشتراكي آلان بيرسيه، من قبلهما، والذي رشّحه حزبه مع بيير إيف مايير، أن يواجه ترشيح جون-فرانسوا ريم من حزب الشعب. وقد دخل هذا الأخير السباق أيضا ضد الليبرالي الراديكالي شنايدر- أمان و ضد الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا.

أما ديدييه بوركالتر، وزير الخارجية السويسري السابق، والذي ظهر على بطاقة ترشّح مع كريستيان لوشير، النائب البرلماني من جنيف، ومن نفس الحزب، كان عليه أن يتنافس مع أورس شفالير، عن الحزب الديمقراطي المسيحي. وكذلك واجه اليميني أولي ماورر رغبة اليسار-والحزب الليبرالي في فرض هانس فالتير كعضو بالحكومة الفدرالية. أما بالنسبة لإيفلين فيدمر- شلومبف، فهي لم تكن مرشحة رسمياً من الأصل.



(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch مع الوكالات

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة انتخاب أعضاء الحكومة منذ الدور الأوّل نادرا ما يحدث 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 15:54 انتخاب أعضاء الحكومة الفدرالية منذ الجولة الأولى من التصويت أمر نادر الحدوث. ويجب العودة إلى عام 2006 مع انضمام دوريس ليوتهارد إلى الحكومة لنرى ذلك يتحقق. لم تكن نتيجة المرشحة عن الحزب الديمقراطي المسيحي والقادمة من أورغاو أنذاك على نفس الدرجة من الحسم مثل النتيجة التي حققتها زميلتها من نفس الحزب والقادمة من كانتون فاليه فيولا أمهيرد يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018. فقد حصلت دوريس ليوتهارد قبل 12 عاما على 133 صوتًا منذ البداية، في حين حصلت أمهيرد على 148 صوتا. وقد تم انتخاب الليبرالية الراديكالية كارين كيلير - سوتّر بـ 154 صوتًا. وكان أوّل انتخاب لوزير منذ الجولة الأولى من نصيب كاسبار فيليغر في عام 1989. وقد حصل الراديكالي الليبرالي آنذاك على 124 صوتًا. أما آخر انتخاب متزامن لاثنين من أعضاء الحكومة الفدرالية في الجولة الأولى فيعود تاريخه إلى عام 1986. ويتعلق الأمر بالعضويْن بالحزب الديمقراطي المسيحي أرنولد كولر وفلافيو كوتي. صعب جدا لكن في السنوات الأخيرة، أصبح انتخاب أعضاء في الحكومة بهذه السرعة من الاشياء صعبة التحقق خاصة بعد تكاثر ترشّح أكثر من شخصيتيْن لنفس المنصب، ووجود مترشحين من خارج الترشيحات الرسمية. وكان آخر عضويْن انتُخبا قبل الأربعاء 5 ديسمبر 2018، هما الليبرالي الراديكالي إينياتسيو كاسيس و عضو حزب الشعب غي بارميلان، وقد ظهرا على تذاكر ترشّح تشمل ثلاثة أسماء. وكان على الاشتراكي آلان بيرسيه، من قبلهما، والذي رشّحه حزبه مع بيير إيف مايير، أن يواجه ترشيح جون-فرانسوا ريم من حزب الشعب. وقد دخل هذا الأخير السباق أيضا ضد الليبرالي الراديكالي شنايدر- أمان و ضد الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا. أما ديدييه بوركالتر، وزير الخارجية السويسري السابق، والذي ظهر على بطاقة ترشّح مع كريستيان لوشير، النائب البرلماني من جنيف، ومن نفس الحزب، كان عليه أن يتنافس مع أورس شفالير، عن الحزب الديمقراطي المسيحي. وكذلك واجه اليميني أولي ماورر رغبة اليسار-والحزب الليبرالي في فرض هانس فالتير كعضو بالحكومة الفدرالية. أما بالنسبة لإيفلين فيدمر- شلومبف، فهي لم تكن مرشحة رسمياً من الأصل.