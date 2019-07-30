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علاج فعّال باحثون سويسريون يتوصلون إلى بديل ممكن للقاح الفيروسات

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العلاج الجديد يمكن أن يساعد الاطفال وكبار السن على تحمل الآثار الجانبية للقاحات التطعيم.

(Keystone / Jose Luis Magana)

اكتشف علماء في الجامعة السويسرية الإيطاليةرابط خارجي مركّبا قادرا على التعرّف على أنواع متعددة من فيروسات الأنفلونزا وإحداث الإستجابة المناعية المناسبة لدى المرضى.

فيروس الأنفلونزا قادر على التحوّل والتغيّر مع مرور الوقت، وبالتالي الإفلات من الاستجابة المناعية للجسم، وهو ما يجبر المختصين في المجال الطبي على إيجاد اللقاحات المناسبة ضد الأنفلونزا الموسمية كل عام.

العلماء في معهد أبحاث الطب الحيوي في الجامعة السويسرية الإيطالية عثروا على طريقة لمساعدة الجهاز المناعي على اكتشاف المتغيرات الجديدة للأنفلونزا وتدميرها. وتوصلوا إلى مركّب يسمى SIGN-R1. هذا الأخير يتعرّف على العناصر المتغيرة في الفيروسات، وبالتالي يمكنه توجيه استجابة الجهاز المناعي للقضاء عليها.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة تولوز (فرنسا)، والمعهد الطبي بهارفارد (بوسطن)، ومعهد ماونت سيناي للطب (نيويورك)، يمكن أن تمهّد الطريق للبحث عن علاجات بديلة للتطعيم ضد الأنفلزنزا، استنادا لمركب SIGN-R1، وفقا بأصحاب هذه الدراسة.

ويمكن استخدام هذه العلاجات بالفعل على المرضى المصابين حاليا بأصناف من الفيروسات المقاومة للتطعيم، كما يمكن لهذه الأخيرة مساعدة الأطفال وكبار السن على تحمل آثار اللقاحات بشكل أفضل. وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Nature Microbiologie.

الصحة العامة ظاهرة التوجّس من التطعيم تزدهر في سويسرا وفي عدد من الدول المتقدمة

يتعمد بعض الآباء والأمهات في سويسرا عدم  تطعيم أطفالهم لتحصينهم من الأمراض المعدية، الأمر الذي يؤدي إلى عودة أمراض وبائية كانت قد أوشكت على الإختفاء.

SDA-Keystone/ع.ع

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