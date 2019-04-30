هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 01:17 م

القضبان الخارجية لمؤسسة سجنية في بلدة نيدردورف في كانتون ريف بازل، شمال سويسرا.

(© Keystone / Georgios Kefalas)

اتضح أن أغلبية النزلاء في السجون السويسرية من الرجال، وأن معظمهم أجانب، كما يُرجّح أن 50٪ منهم لا زالوا في انتظار المحاكمة، وفقًا للإحصاءات السنوية الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء.

في موفى شهر يناير 2019، بلغ عدد المُحتجزين في السجون السويسرية 6943 بالغًا، وفق ما أفاد به المكتب يوم الاثنين 29 أبريلرابط خارجي الجاري. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1 ٪ عن العام السابق إلا أنه يُبقي المعدل الوطني ثابتًا عند 81 سجينًا لكل 100000 ساكن.

جميع السجناء تقريباً كانوا من الذكور (6547)، ولم يزد عدد النساء عن 396، وفيما كان حوالي ثلاثة أرباعهم من الرعايا الأجانب، لم يتم إصدار أحكام على نصفهم تقريباً من طرف القضاء.

+ لماذا يُشكل الأجانب حوالي 70% من السجناء في سويسرا؟

أما بالنسبة للمؤسسات العقابية نفسها، فهي تعمل بنسبة 94 ٪ من قدراتها الكاملة، كما ورد في تقرير المكتب الفدرالي للإحصاء.

وبينما ظل العدد الإجمالي للسجناء مستقرا في حدود سبعة آلاف نسمة، فإن عدد السجناء الجدد الذين حلوا محل المُفرج عنهم ظل ينمو بسرعة على مدار العام الماضي بأكمله، حيث تم تسجيل حوالي 51500 وافد جديد، أي بمعدل ستة أشخاص في الساعة الواحدة.

خلال السنة الفائتة أيضا، تمكّن ثمانية أشخاص من الفرار من السجون السويسرية، وأُعيد القبض على أربعة منهم. في المقابل، "فـرّ" 152 سجيناً من السجون التي تُصف بـ "المفتوحة" أو من برامج التشغيل التي كانوا مُلزمين بالانخراط فيها.



Keystone-SDA/ك.ض

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