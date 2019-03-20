هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 09:00 ص

ما يزيد عن 1.7 مليون ساكن تضرروا من الإعصار المداري الذي ضرب جنوب شرق إفريقيا، وألحق دمارا كبيرا بالأشخاص والممتلكات. (Keystone /Josh Estey/Care/Handout)

أرسلت سويسرا خبراء وشحنة أولى من المساعدات العاجلة إلى موزمبيق لمساعدة ضحايا اعصار مداري عنيف ضرب هذه المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي للقارة الإفريقية.



وقالت وزارة الخارجية إن فريقا من الخبراء وصل الى العاصمة الموزمبيقية مابوتو في مطلع الاسبوع لتقييم الوضع. وفي خطوة أولى ، تم نقل 12 طنًا من مواد الإغاثة الطارئة إلى الجزيرة.



وحذّر نائب سفير سويسرا لدى موزامبيق ليو نشلر من أن الإعصار تسبب في أضرار أكثر مما كان متوقعا في البداية.



"ستواجه الإعانات الدولية تحديا في نقل المساعدات إلى المناطق المتضررة" ، قال ناشلر في حديث إلى الإذاعة السويسرية العامة الناطقة بالألمانية (SRF).



وقال إنه رأى صورا لقرى مغمورة بالكامل، وتضررت المستشفيات والمدارس والمخازن بشدة. "السكان ينتظرون المساعدات من على أسطح المباني."

وبحسب ناشلر توجد بيرا، Beira ، المدينة الثانية في موزمبيق ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 500000 نسمة، حاليا معزولة بالكامل عن العالم الخارجي وما يرد من معلومات عن الوضع هناك قليل جدا، بحسب المسؤول السويسري.



ومن المتوقع أن تصل شحنات المساعدات الدولية إلى مابوتو في الأيام القليلة المقبلة، لكن خطوط النقل إلى المناطق الأكثر تضرراً قد توقفت.



ونقل عن مسؤول كبير باللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله إن 90٪ من المنطقة المحيطة ببيرا قد دُمرت بالكامل.



أسوأ كارثة على علاقة بالمناخ

يُعتقد أن ما يقل عن 1000 شخص قد لقوا مصرعهم وجُرح عدد كبير آخر في الاعصار الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي وملاوي يوم الجمعة الماضي.



ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن أسوأ كارثة مرتبطة بالمناخ على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي قدألحقت ضررا بحوالي 1.7 مليون شخص، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.



وقال مسؤول بارز في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن الأنهار غمرت المناطق الواقعة على ضفافها، فقتلت مئات الأشخاص وتسببت في "دمار لا يتصوّر" في مناطق شاسعة.



وتخطط المنظمات الدولية لتوسيع عمليات المساعدة الخاصة بها. ودعت المجتمع الدولي للتبرع لمساعدة المحتاجين.







swissinfo.ch/ug

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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