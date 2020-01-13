أظهرت دراسة صدرت مؤخرا عن شركتيْن للتأمين الصحي في سويسرا ارتفاعا حادا في عدد حالات التوقّف عن العمل منذ عام 2012 بسبب أمراض عقلية.
تقرير نشرته أسبوعية "نويه تسورخر أم سونتاغ" في عددها الصادر يوم 12 يناير الجاري كشف ما جاء في هذه الدراسة الصادرة عن شركتيْ سويكا وبي كا روك، الناشطتيْن في مجال التأمين الصحي، واللتيْن يشترك فيهما مئات الآلاف من الموظّفين، من أن هذا التوقّف عن العمل يُعزى في الأساس إلى ظاهرتيْ الإحتراق النفسي أو الاكتئاب.
وزادت حالات الغياب بسبب مشاكل الصحة العقلية بنسبة 70% منذ عام 2012 بالنسبة للمشتركين في شركة بي كا روك للتأمين الصحي، بينما سجلت سويكا زيادة قدرها 50%. ووفقا لناطق بإسم الشركة الأولى، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لهذه الأمراض هم من الفئة العمرية التي تتراوح أعمار أصحابها بين 40 و50 عاما. في الأثناء، زادت نسبة الموظفين الشباب المتضررين من هذه الظاهرة بشكل كبير أيضا.
أما أصحاب المهن الأكثر عرضة للخطر، فهم المعلمون والأطباء والممرضون والإداريون. وأبلغ واحد من كل خمسة موظفين عن معاناته من مستوى عال من الإجهاد في آخر مسح صحّي أجرى على المستوى الوطني. مع ذلك، وعلى عكس بقية البلدان الأوروبية الأخرى، لا يعتبر الإجهاد النفسي مرضا مهنيا في سويسرا. وتعتبر الحكومة أن العوامل غير المرتبطة بالعمل تؤثّر أيضا في مثل هذه الحالات.
شركة بي كا روك تقول إن المرض العقلي الحاد يؤدّي إلى التوقّف عن العمل لمدة 18 شهرا في المتوسّط، أي ضعف طول المدّة التي تستغرقها الأمراض الأخرى. وعلاوة عن ذلك، فإن فرص إعادة الإندماج في سوق العمل أقل بكثير مقارنة ببقية الأمراض، وتنتهي في غالبية الحالات بالتوقّف النهائي عن العمل. وعادة لا يتمكّن سوى نصف المتضررين من العودة إلى العمل، إذا استمرّ الغياب ستة أشهر.
وفي عام 2012، قدّرت أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية الخسارة التي تتسبب فيها الغيابات بسبب الاجهاد المهني والاحتراق النفسي بما قيمته 10 مليارات فرنك في السنة، خاصة بسبب تراجع الإنتاجية والمشاركة في معاشات التقاعد.
RTS/ع.ع