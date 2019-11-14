هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 05:30 م

في عام 2018، تم الإبلاغ عن أكثر من 18000 حالة عنف منزلي. (Keystone / Luis Berg)

بعد تقاريرعن معدلات تنذر بالخطر من العنف المنزلي، أعلنت الحكومة الفدرالية أنها بصدد تعزيز الدعم لحملات التوعية ومشاريع الوقاية في البلاد.



ويوم الأربعاء، اعتمدت الحكومة السويسرية نظاما قانونيًارابط خارجي لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، إلى جانب تخصيص تمويل قدره 3 ملايين فرنك سويسري. وهذا الإجراء في الواقع يوفّر للحكومة الأساس القانوني لتنفيذ برامجها الخاصة أو تقديم المنح للمنظمات المعنية بهذا المجال.



من المتوقع أن تخصص هذه الأموال لتمويل حملات التوعية، وتدريب المتخصصين وتنفيذ البرامج الداعمة للضحايا أو المعرضين لخطر العنف.



سوف يدخل النظام القانوني حيز التنفيذ في يناير 2020، لكن لن يبدأ تمويل البرامج حتى يتم اعتماد الأمر من قِبل البرلمان كجزء من دورة ميزانية 2021.



ما يزال العنف المنزلي ظاهرة واسعة الانتشار في سويسرا. ففي عام 2018، سجلت سويسرا 1822 حالة عنف من طرف الزوج. وتوفي 27 شخصًا نتيجة للعنف المنزلي، من بينهم 24 امرأة. عدد النساء المتوفيات بسبب العنف المنزلي في سويسرا يتجاوز عددهن في معظم الدول الأوروبية.



سويسرا وقعت على اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2018، وتتخذ خطوات مختلفة لتعزيز القوانين والممارسات المتعلقة بهذا الموضوع. وفي يوليو، أعلنترابط خارجي الحكومة عن تدابير لحماية ضحايا العنف المنزلي وملاحقة المعتدين.



Keystone-SDA/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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